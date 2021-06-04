醫護好振奮！北部染疫產婦台中誕下小女嬰 「二採陰」
雙北重症病患南送台中治療，傳出振奮人心的好消息！中山醫學大學附設醫院本月１日為一名入院出現呼吸窘迫的北部染疫重症孕婦接生，由婦產科醫師陳進典自告奮勇帶一名助手上陣，緊急在負壓隔離病房剖腹產，誕下34周小女嬰，小女嬰誕生的那一刻，哭聲宏亮狀況穩定，讓隔離病房外的醫護團隊都好感動。今天院方證實，這名女嬰「二採陰」，讓醫護人員好振奮。
台中市流行疫情指揮中心執行長、衛生局長曾梓展說，依傳染病防治法，出生後24小時、48小時需各進行核酸檢測採檢，恭喜這名女嬰「二採陰」，目前女嬰在隔離病房觀察照顧，若出現症狀，需再採檢。
中央疫情指揮中心說明，北病重症透過各種管道南送，包括雙北市府協調轉院、各地檢疫所綠色通道等，雙北多家醫院也與台中醫學中心配對、互轉，將重症患者轉到台中的備援醫院。
曾梓展說，台中有六家急重症醫院可收治重症患者，還有12家可收治輕症，台中市列管的專責病房591間，可使用率逾六成。
這名確診重症孕婦懷胎34個月，5月31日轉入中山附醫負壓隔離病房治療時，持續血氧不足，出現呼吸窘迫，院方考量懷胎會增加1/4到1/5耗氧量及血流量，為避免孕婦持續血氧不足會造成胎兒呼吸窘迫，建議需立即執行剖腹，孕婦因親人都確診隔離，自己簽下手術同意書，在6月1日接受剖腹產手術。
中山附醫結合成人感染科、麻醉科、婦產科、兒童感染科、新生兒科組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，醫護不但都打疫苗，且全套完整防護裝備，迎接抗疫寶寶誕生。
陳進典說，他考量年輕醫師家中還有小朋友，加上為減少醫護團隊曝露、感染風險，第一時間表明「這台手術我來就好」，主要是他開刀速度快，可降低產婦感染機率，僅帶一名助手上陣。
陳進典指出，評估病患無法運送到開刀房，就直接在負壓隔離病房執行緊急剖腹生產手術，他全套防疫裝備完整防護，但手術過程非常悶熱，全身濕透，他一心只想快點完成任務，全程26分鐘完成接生。
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