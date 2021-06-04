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彩雲颱風下午最接近台灣 氣象局：不排除登陸

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局目前仍針對今年第三號颱風彩雲，發布海上、陸上颱風警報。氣象局說，今天下午到明天清晨是最接近的時候，不過因為強度正在減弱中，陸警範圍仍維持恆春、屏東跟台東。颱風中心會以很接近台灣南端陸地的路徑通過，不排除會登陸。此外，加上梅雨鋒面影響，各地今天都會有下雨機率，局部地區甚至來到豪雨等級。

根據氣象局資料顯示，上午11時30分颱風中心位置在北緯20.4度，東經118.7度，即在鵝鑾鼻的西南方約290公里海面上。以每小時27轉37公里速度，向東北進行。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑60公里。

氣象局資料顯示，過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向東北移動，其暴風圈已進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及臺東將構成威脅。

陸上警報範圍仍在恆春半島、屏東及太東（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒則包含東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局資料也顯示，颱風外圍環流影響，今天台灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪逐漸增大；恆春半島、蘭嶼、綠島將有8至10級強陣風，東南部及金門、馬祖沿海空曠地區亦有較強陣風；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局簡任技正伍婉華說，彩雲已從暴風半徑80公里縮小成60公里，路徑預計從台灣南端從東北方向離開，今天下午到明天清晨，不管是輕颱強度還是減弱為熱帶性地氣壓，都是最接近的時候。不過因為目前颱風正在減弱中，陸上警報目前沒有要新增範圍。至於颱風中心會以很接近台灣南端陸地的路徑通過，不排除會登陸。

伍婉華說，早上到現在天氣相當燜熱，各地上升到34、35度，已發布高溫資訊。花東縱谷、南投、高雄屏東近山區河谷會有36度高溫，花蓮已出現37.2度。

降雨情形，伍婉華說，陸地上有對流雲系，南北兩邊系統影響，加上太陽照射，利於對流發展，各地會有陣雨或雷雨，留意短時強降雨，大雨或是局部性豪雨，可能會持續到晚上。今天台北市、新北市、基隆市地區、南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區及恆春半島有局部大雨發生的機率

至於即將影響台灣的梅雨鋒面，伍婉華說，現在在華南沿海，有較強對流雲系，消消長長，明後天就在上空，周末梅雨鋒面影響，各地降雨明顯，西半部跟東北部會有短延時降雨，慎防大雨或是局部豪雨，南部山區會有局部性大豪雨。

颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約290公里海面上。圖／氣象局提供
颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約290公里海面上。圖／氣象局提供

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