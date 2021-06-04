疫情使都市高溫惡化 學者籲空調設26度以上

民眾配合防疫待在家，大量使用冷氣導致用電量攀升，空調排出的廢熱也使都市氣溫上升，長期研究都市熱島現象的成功大學特聘教授林子平呼籲，不要將空調設定低於攝氏26度。

成功大學建築系特聘教授林子平是長期研究都市熱島現象的學者，6月才剛出版探討都市熱島效應解決之道的新書「都市的夏天為什麼愈來愈熱？：圖解都市熱島現象與退燒策略」。

林子平今天表示，都市熱島現象是市區氣溫比郊區高的現象，原因是都市的發熱量高於散熱量，當都市的空調、交通發熱量增加，空氣對流、綠地水域的散熱效果沒有改善時，就造成市區氣溫急劇上升。

林子平指出，今年的高溫提早到來，5月底台北市最高氣溫已達38.2度，如果新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，對原有都市熱島現象會產生更大影響，民眾減少外出雖然降低交通工具的排熱量，但當愈來愈多人分散在家工作及上課，住宅的空調使用量大幅增加。

他說，空調吹出來的冷空氣其實是把室內的熱量「搬運」到戶外交換得來，因此站在空調室外機旁就會感覺到熱風吹出，溫度可高達45度左右，這些排熱就是造成台灣都市高溫化的主因之一，氣溫升高和用電量增加的惡性循環，在疫情期間恐怕會更嚴重。

林子平表示，長期來看，良好的都市規劃、建築設計是為都市「退燒」關鍵，民眾能做的事其實不多，最快速的改善方法是改變空調使用行為，例如將空調溫度設定於26度以上，同時開電風扇，體感溫度至少能降2度，而空調溫度設定每上升1度，空調耗電量約可減少6%左右。