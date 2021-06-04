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颱風彩雲漸近 中央應變中心二級開設籲避免外出
颱風彩雲逐漸逼近台灣，中央災害應變中心今天表示，已提升為二級開設，呼籲民眾落實防疫三級警戒措施，待在家中，避免外出或進行海上活動，注意防颱資訊。
中央氣象局今天上午發布15縣市大雨及豪雨特報，主要是梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響，提醒民眾注意雷擊及強陣風。
中央災害應變中心今天發布新聞訊息指出，因應颱風彩雲，中央災變中心提升為二級開設，並在上午召開第二次工作會報，提出包含民眾目前應落實中央流行疫情指揮中心要求防疫三級警戒，待在家中、避免外出或前往海邊進行海上活動等建議。
中央災害應變中心表示，相關單位將持續執行警戒措施，像注意海上作業船隻及人員安全、加強沿海養殖漁業防護及兼顧防疫邊境管制等。
中央災害應變中心說，颱風暴風圈還未接觸台灣，民眾警覺性可能較低，將透過公益廣播、跑馬燈等方式發送颱風訊息，提醒民眾做好防颱準備，也會針對台東縣、屏東縣內風景區加強防颱宣導。
中央災害應變中心表示，再次呼籲民眾待在家中，暫時不要前往山區及海邊，落實減少人流移動，齊心防疫。
中央災害應變中心指出，受颱風外圍環流影響，山區為主要降雨區域，上週受鋒面降雨，土坡災害風險可能提高，部分容易出現災害公路段也發生零星落石，相關單位將會落實雨量監控，並適時啟動交通管制。
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