颱風彩雲漸近 中央應變中心二級開設籲避免外出

活躍於上個世紀的台灣哲學家林茂生，反思其身處植民1社會的教育文化——尤其是本文後面會提到的「日台共學」——所提出之管見，或許也能夠為當下的我們，在思辨教育目的為何之參照點。在其博士論文，林茂生提出這樣的見解。

2021-06-04 11:05