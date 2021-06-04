醫師建議吃粽3招保健康 腎臟病患尤需忌口

疫情當前，今年端午節很多離鄉遊子可能無法返鄉團聚，但吃顆美味粽子仍是應景，不過腎臟科醫師提醒，粽子熱量高，食材高油、高鹽、高鉀、高磷，高齡及熟齡慢性腎病患者，吃多會造成身體負擔。

阮綜合腎臟內科主任林正浩表示，疫情升溫，許多民眾宅在家「避疫」但未控制口慾，尤其端午節近了，美味粽子一顆接一顆送進嘴裡，不僅體重跳級，血糖、血壓和血脂都上升，導致腎臟病、糖尿病等慢性疾病惡化。

他表示，臨床上看到不少平常控制不錯的慢性腎病晚期患者，每年端午節前後，因難敵粽子美味，回診檢查時腎功能大退，有人甚至瀕臨洗腎。

林正浩舉例，像鹹粽的米飯含澱粉，內餡都是高油、高鹽、高鈉及高鉀食材；花生、堅果或五穀粽高磷，對腎臟病患者都是不必要的負擔；且一顆肉粽平均熱量500卡，比一碗200克白飯的熱量（280卡）還多，對糖尿病患來說，也具危害。