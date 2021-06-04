香港文匯報指台美加工肉檢出瘦肉精 農委會：對此感到懷疑

香港文匯報近日在香港抽驗8款台灣及美國生產豬肉製品，其中有7款含有萊克多巴胺，4款檢驗出禁藥「克倫特羅」，其中不乏國內知名廠商肉品加工業者；農委會表示，對此調查結果感到懷疑，目前正與食藥署清查中。

根據香港文匯報報導，專家對抽查結果感震驚，質疑台商使用美國含瘦肉精的豬肉加工後，出口香港牟利，長期食用不排除增加心血管和肝腎疾病以及致癌風險，更直指此事件暴露香港特區政府的抽查制度存在漏洞，因此促請政府對台製食品增加抽查次數。

台灣今年1月1開放萊克多巴胺豬肉進口，殘留容許量為0.01ppm；根據文匯報報導，香港同樣規定本地及進口豬肉製品萊克多巴胺一律不得超過0.01ppm；但這次被檢驗出來的台灣及美國生產豬肉製，超標多的是美國產品超標27.6倍；台灣產品的超標介於標準4.4至11.1倍。

根據農業貿易統計資料，今年1到4月，香港為我國豬肉出口最大地區，出口820公噸，出口產值588萬8000美元；出口的品項包括種豬、活豬，豬肉調製品(加工肉)，以及豬肉罐頭。

農委會副主委黃金城對此調查「感到懷疑」，他說，8件樣本當中有7件有萊克多巴胺，這就表示是普遍使用，台灣大多吃溫體豬，國產豬肉禁止使用萊克多巴胺，竟然連禁藥克倫特羅都出現了，即便是用美國進口的肉品作為加工原料，克倫特羅在美國也是禁藥，且進口肉品來台灣衛福部都有抽驗，且就算是台灣加工肉品出口香港，香港也會抽驗，「怎麼可能普遍使用？」

黃金城說，農方正與食藥署正清查加工肉的使用情形，檢驗狀況，我國的肉類產品出口，到香港就檢驗了，怎麼抽驗爆出來每一家都有；因此對這情形感到奇怪，現在農委會和衛福部食藥署正在清查包括肉製品出口批號以及檢驗狀況。

黃金城表示，業者從國外進口豬肉，在台灣製成加工產品，再賣到其他國家去並沒有不合法；這八件抽查的產品是否都使用國產豬肉，還要再了解，由於肉品進口抽驗，以及加工食品都屬於食藥署的業務管轄，要看被檢驗出來的產品批號，從批號上回推回來我國的生產工廠，看還有沒有樣品在，一檢驗就知道了。

他也說，克倫特羅只在中國大陸生產，在美國也是禁藥，就算台灣業者進口美豬作為加工產品的原料，驗出萊克多巴胺有可能，但要驗出這麼多件含有禁藥克倫特羅，他覺得奇怪。