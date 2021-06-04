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港媒「瘦肉精超標報導不實」 新東陽：依法提出法律行動

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導

香港文匯報報導指出，在市面抽查8款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品的瘦肉精含量，結果除1款合格，其餘7款包括新東陽、黑橋牌等知名台灣品牌最高超標27.6倍，其中有3款台灣及1款美國生產的肉製品，被驗出含有早年引起港人集體中毒的第一代禁用瘦肉精。針對此事，新東陽罕見的發聲明指出，報導內容不實，已涉及損害商譽，新東陽將依法提出法律行動。

新東陽直指，「這是一則假新聞」，文中並未指明委請哪個單位調查、抽查方式為何，僅在文末指稱「香港食環署重申，過去3年（2018年至2020年）共抽取約600個豬肉、牛肉及相關製品樣本作乙類促效劑檢測，全部通過檢測。今年1月至5月，食安中心亦共檢測了71個來自不同國家和地區的豬肉、牛肉及相關製品（包括來自台灣的豬肉製品）樣本的乙類促效劑含量，當中包括萊克多巴胺和克崙特羅，全部樣本通過檢測。」

如此，香港文匯報並未與香港食環署採取相同嚴謹的查核程序前，就對外報導台灣產品涉及超標，新東陽指出，「如非故意，亦涉過失」。

聲明稿中重申，台灣關於瘦肉精的檢驗標準，相同甚至更嚴格於香港，「本公司所生產的猪肉製品一律使用國產CAS優良肉品，並經檢驗合格。來源與成品絕不含瘦肉精。」

新東陽表示，目前已委請律師研議，擬對香港文匯報損害公司商譽之舉，依法提出法律行動。

新東陽昨晚在官網發布聲明，指出香港文匯報報導不實，將依法提出法律行動。圖／新東陽提供
新東陽昨晚在官網發布聲明，指出香港文匯報報導不實，將依法提出法律行動。圖／新東陽提供

香港 瘦肉精 超標

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