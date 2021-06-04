快訊

湯姆克魯斯「和確診者同片場」緊急隔離中！《不可能7》拍攝中斷

高鐵總公司員工快篩陽性 南港辦公區域已消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅配卡關！官方農產物流調度平台 暫未接獲農民求助

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
民眾宅在家，大量依靠網購、電商，宅配大塞車。本報資料照片
民眾宅在家，大量依靠網購、電商，宅配大塞車。本報資料照片

宅配大塞車，多家宅配業者宣布暫時不配送新竹以北的低溫包裹，影響最大的就是生鮮、冷凍農漁畜產品，蔬果易腐急跳腳；海鮮肉品業者暫時先凍存不出貨，以免增加運送耗損風險；農委會成立農產品物流調度平台，到昨天為止，暫時無接到農民有需求。

農委會主委陳吉仲表示，因為新冠肺炎疫情影響，我國農業是直接受到衝擊的產業，農家所得有七成來自非農業部門，因為避疫農漁民打工機會會減少，收入大減；現階段物流大亂，個人或團體的農產品運不出來，農委會設有農產品物流調度平台有開專線，會調度協助。

根據農委會新聞稿表示，尋求交通部協助，包括中華郵政公司、嘉里大榮以及學校午餐食食材供應商等具備產地、長距離點對點運輸以及消費地物流能力的業者提供協助；並說明農委會持續媒合具倉儲運送能量的團膳業者與物流業者合作接力轉運，協助產地蔬菜箱配送至消費者，如團膳業者芬芳烹材公司轉換為冷藏物流中繼配送站，接續由全速配公司機車隊配送至消費者。

農業界這幾天討論很多，根據農委會規劃，中華郵政為常溫配送沒有冷藏車，嘉里大榮有常溫也有冷藏，轉運到學校午餐團膳業者也是有常溫有冷藏，但最後一段機車配送至消費者手上，就是常溫；運送的農產品太多樣，需要配送的溫層各自不同，要能串聯對接難度極高，一下冷藏、一下又常溫風險太大。

有肉品業者就說，對業者來說風險太高，比如肉類海鮮需要冷凍，蔬果需要冷藏，罐頭肉鬆類的加工產品才可以常溫配送 。出問題客訴會很多，暫時觀望不送，但由於現在餐廳生意急凍，轉作宅配，若長期宅配不順，影響甚鉅。

農委會畜牧處副處長江文全表示，目前畜牧沒有接獲農民運送需求電話，畜牧業者會用農產品調度平台機制的比較屬於加工產品、可常溫保存的保久乳、肉鬆、肉乾、軟硬罐頭、調製即食的調理包等，用常溫配送沒問題；但生鮮肉品、奶的供應，後端冷鏈比其他農作相對完整，企業化介入的程度也較高，需要配送的業者會自行處理，農產品調度平台端看產業需求，來協處生產端的畜牧業者。

漁業署長張致盛表示，漁業署因應疫情成立的電商平台鱻魚購，是和全日物流合作，有其他宅配的配合業者與管道，目前尚未接獲漁民請求協助的配送的。

某團膳業者說，現在產地農產品充足，問題就是送不到消費地，宅配溫層包括冷凍、冷藏、常溫，不同的產品分屬不同溫層，配送分工細膩，現在幾家大型的宅配業者廷送新竹以北低溫產品，但實際上至少要14天才有可能逐漸恢復正常，但蔬菜、高屏地區正在盛產的荔枝芒果，不可能半個月都不配送，且現階段天氣熱，計算蔬菜水果，還是需要冷藏運輸比較保險，若常溫配送，加上這幾天下雨，溼氣重，很容易腐爛、或水果過熟。

農委會

延伸閱讀

高溫乾旱夾擊！雲林柑橘類著果率不佳 農委會將救助

宅配大亂阻農產送北部 中華郵政、大榮來幫忙

宅配爆倉送不完！交通部急出手 嘉里大榮還有運送餘裕

低溫宅配暫緩北部配送 台南農業局協調芒果運銷

相關新聞

彩雲颱風中心傍晚最接近陸地 今天還有梅雨鋒面夾擊

中央氣象局已針對輕颱彩雲發布海上陸上颱風警報。氣象局說，七級風暴風圈中午左右影響南邊近海，傍晚影響南端陸地。今天受到颱風...

彩雲海陸警齊發！暴風圈傍晚觸陸 下午到明晨最近台灣

中央氣象局已發布輕度颱風彩雲海上陸上颱風警報，彩雲颱風今天上午6時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里的海面上，以每小時...

彩雲颱風23:30發陸警！明晚接近南部陸地 屏東恐納警戒

中央氣象局下午4時已針對今年第三號彩雲颱風發布海上颱風警報。氣象局晚間11時30分發布陸上颱風警報。預計明天晚間...

不用花錢買血氧機！醫師傳授簡單觀測法 出現這顏色就得送醫

新冠肺炎在台灣爆發大量本土病例，死亡人數也不斷攀升，當中有不少人是因為「快樂缺氧」而猝死，讓民眾相當恐慌，急於購買血氧機隨時來監測。三軍總醫院醫師郭彥良就在臉書教大家1招檢測方式，讓網友大讚好實用。

大陸預報：彩雲颱風將逐漸向台灣南部海域靠近

大陸中央氣象台3日18時發布颱風藍色預警指出，今年第三號風風「彩雲」的中心，3日下午5時位於南海中東部海面，距離台灣鵝鑾...

自駕去加油 別忘戴口罩

疫情期間一個人在車內自駕可免戴口罩，但近來很多駕駛到加油站直接搖下車窗就喊著要加油，加油員很擔心防疫破口，卻有駕駛以政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。