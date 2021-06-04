宅配卡關！官方農產物流調度平台 暫未接獲農民求助

宅配大塞車，多家宅配業者宣布暫時不配送新竹以北的低溫包裹，影響最大的就是生鮮、冷凍農漁畜產品，蔬果易腐急跳腳；海鮮肉品業者暫時先凍存不出貨，以免增加運送耗損風險；農委會成立農產品物流調度平台，到昨天為止，暫時無接到農民有需求。

農委會主委陳吉仲表示，因為新冠肺炎疫情影響，我國農業是直接受到衝擊的產業，農家所得有七成來自非農業部門，因為避疫農漁民打工機會會減少，收入大減；現階段物流大亂，個人或團體的農產品運不出來，農委會設有農產品物流調度平台有開專線，會調度協助。

根據農委會新聞稿表示，尋求交通部協助，包括中華郵政公司、嘉里大榮以及學校午餐食食材供應商等具備產地、長距離點對點運輸以及消費地物流能力的業者提供協助；並說明農委會持續媒合具倉儲運送能量的團膳業者與物流業者合作接力轉運，協助產地蔬菜箱配送至消費者，如團膳業者芬芳烹材公司轉換為冷藏物流中繼配送站，接續由全速配公司機車隊配送至消費者。

農業界這幾天討論很多，根據農委會規劃，中華郵政為常溫配送沒有冷藏車，嘉里大榮有常溫也有冷藏，轉運到學校午餐團膳業者也是有常溫有冷藏，但最後一段機車配送至消費者手上，就是常溫；運送的農產品太多樣，需要配送的溫層各自不同，要能串聯對接難度極高，一下冷藏、一下又常溫風險太大。

有肉品業者就說，對業者來說風險太高，比如肉類海鮮需要冷凍，蔬果需要冷藏，罐頭肉鬆類的加工產品才可以常溫配送 。出問題客訴會很多，暫時觀望不送，但由於現在餐廳生意急凍，轉作宅配，若長期宅配不順，影響甚鉅。

農委會畜牧處副處長江文全表示，目前畜牧沒有接獲農民運送需求電話，畜牧業者會用農產品調度平台機制的比較屬於加工產品、可常溫保存的保久乳、肉鬆、肉乾、軟硬罐頭、調製即食的調理包等，用常溫配送沒問題；但生鮮肉品、奶的供應，後端冷鏈比其他農作相對完整，企業化介入的程度也較高，需要配送的業者會自行處理，農產品調度平台端看產業需求，來協處生產端的畜牧業者。

漁業署長張致盛表示，漁業署因應疫情成立的電商平台鱻魚購，是和全日物流合作，有其他宅配的配合業者與管道，目前尚未接獲漁民請求協助的配送的。

某團膳業者說，現在產地農產品充足，問題就是送不到消費地，宅配溫層包括冷凍、冷藏、常溫，不同的產品分屬不同溫層，配送分工細膩，現在幾家大型的宅配業者廷送新竹以北低溫產品，但實際上至少要14天才有可能逐漸恢復正常，但蔬菜、高屏地區正在盛產的荔枝芒果，不可能半個月都不配送，且現階段天氣熱，計算蔬菜水果，還是需要冷藏運輸比較保險，若常溫配送，加上這幾天下雨，溼氣重，很容易腐爛、或水果過熟。