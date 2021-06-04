不用花錢買血氧機！醫師傳授簡單觀測法 出現這顏色就得送醫

新冠肺炎在台灣爆發大量本土病例，死亡人數也不斷攀升，當中有不少人是因為「快樂缺氧」而猝死，讓民眾相當恐慌，急於購買血氧機隨時來監測。三軍總醫院醫師郭彥良就在臉書教大家1招檢測方式，讓網友大讚好實用。

日前不斷爆出有確診者在檢疫旅館或在家猝死的案例，多與新冠肺炎所引發的「快樂缺氧」有關，主要是感染病毒引發低血氧，導致缺氧猝死，因為缺氧過程幾乎沒有症狀，確診者感受不到痛苦，所以被冠上「快樂」兩個字。正常人的血氧濃度多為95%到100％，如果在94％以下就被視為低血氧，低於90％就得趕緊就醫，若80％以下，器官恐怕會受到嚴重影響。

因為已有多起新冠肺炎確診者「快樂缺氧」猝死，讓許多民眾趕緊搶購血氧偵測機隨時監控，對此郭彥良就在臉書「不來的郭醫師《Dr. Brad Kuo》」教大家不用血氧機也能簡單觀測的方法。他說想要知道有沒有缺氧，血氧濃度有沒有降到80%以下，可以從指甲來觀察，「如果是粉紅的，就肯定有90%以上啦，如果是紫色的，就要準備送醫了，就這麼簡單」。

郭彥良醫師還表示，「指甲把它壓下去，會暫時變白，如果2秒內恢復粉紅色，代表循環良好，如果放掉不會或很慢變紅，代表循環不好，就要注意了」。

他建議大家可以不用花錢搶買血氧機，「如果你已經買了，相信你玩一兩次後就會丟在一旁，真的要用的時候也找不到，乾脆學會這個方法方便又實際，以上。」貼文讓許多網友大讚很實用，「好方法」、「感謝郭醫師的告知，非常實用」、「有知識才不會恐慌」。