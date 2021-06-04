快訊

湯姆克魯斯「和確診者同片場」緊急隔離中！《不可能7》拍攝中斷

高鐵總公司員工快篩陽性 南港辦公區域已消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩雲颱風中心傍晚最接近陸地 今天還有梅雨鋒面夾擊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局已針對輕颱彩雲發布海上陸上颱風警報。氣象局說，七級風暴風圈中午左右影響南邊近海，傍晚影響南端陸地。今天受到颱風北上加上梅雨鋒面南下影響，各地降雨機率提高，已針對15縣市發布豪雨、大雨特報。

根據氣象局最新預報顯示，上午8時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約330公里海面上，以每小時23轉29公里速度，向東北進行。中心氣壓995百帕。近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局資料顯示，輕颱彩雲暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將構成威脅。

氣象局資料顯示，陸上警戒範圍包含恆春半島、屏東及台東（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。海上部份，東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

此外，受到颱風外圍環流影響，今天台灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大；恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及金門、馬祖沿海空曠地區將有較強陣風；西南部、東半部及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局簡任技正伍婉華說，今天除了有彩雲颱風南邊北上，北方也有梅雨鋒面逐漸南下接近，各地降雨機率提高。七級風暴風圈中午左右影響南邊近海，傍晚影響南端陸地。

伍婉華說，颱風中心很接近南端陸地移動，陣風會明顯增大，下午後恆春半島、綠島蘭嶼會增強到八到九級強陣風，傍晚到晚上甚至可以到九到十級。

天氣方面，伍婉華說，颱風外圍環流帶來零星雲系已經到中南部地區，中南、東南部會斷斷續續會下雨。北方鋒面接近，金馬也有短暫降雨。南北兩個系統影響大氣很不穩定，旺盛對流雲系很容易發展。山區、大台北有短延時強降雨，氣象局已針對15縣市發布豪雨、大雨特報，山區跟恆春半島有局部大雨，其中南投跟雲嘉山區有局部豪雨，甚至會下到晚上。

伍婉華說，下半天到晚上颱風影響減弱，北方鋒面靠近，旺盛對流雲系有旺盛降雨，周末各地有陣雨或雷雨，西半部東北部有短延時強降雨，有大雨或是豪雨可能。

至於為何彩雲颱風突然發布海陸警，伍婉華說，過去預測跟各國預測都有發現這個現象，數值模式對大氣掌握，還有大平洋高壓強度，都看到愈來愈強。颱風順著太平洋高壓移動就愈來愈接近。原本預估北上經過環境不同，對環境影響也不同，但在菲律賓陸地時間短，經過破壞還是輕度颱風，到海面上又重組。

但伍婉華說，彩雲並不是歷史資料最早發海陸警颱風，2006年5月就是珍珠颱風就是海陸警齊發。

颱風上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南方。圖／氣象局
颱風上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南方。圖／氣象局

颱風 氣象局 恆春

延伸閱讀

彩雲颱風逼近 公總示警4路段可能實施警戒管制

南颱風+北梅雨鋒逼近 彭啟明：今天午後雷雨要特別提防

大陸預報：彩雲颱風將逐漸向台灣南部海域靠近

颱風彩雲海上警報發布 中央災變中心3級開設

相關新聞

彩雲颱風中心傍晚最接近陸地 今天還有梅雨鋒面夾擊

中央氣象局已針對輕颱彩雲發布海上陸上颱風警報。氣象局說，七級風暴風圈中午左右影響南邊近海，傍晚影響南端陸地。今天受到颱風...

彩雲海陸警齊發！暴風圈傍晚觸陸 下午到明晨最近台灣

中央氣象局已發布輕度颱風彩雲海上陸上颱風警報，彩雲颱風今天上午6時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里的海面上，以每小時...

彩雲颱風23:30發陸警！明晚接近南部陸地 屏東恐納警戒

中央氣象局下午4時已針對今年第三號彩雲颱風發布海上颱風警報。氣象局晚間11時30分發布陸上颱風警報。預計明天晚間...

不用花錢買血氧機！醫師傳授簡單觀測法 出現這顏色就得送醫

新冠肺炎在台灣爆發大量本土病例，死亡人數也不斷攀升，當中有不少人是因為「快樂缺氧」而猝死，讓民眾相當恐慌，急於購買血氧機隨時來監測。三軍總醫院醫師郭彥良就在臉書教大家1招檢測方式，讓網友大讚好實用。

大陸預報：彩雲颱風將逐漸向台灣南部海域靠近

大陸中央氣象台3日18時發布颱風藍色預警指出，今年第三號風風「彩雲」的中心，3日下午5時位於南海中東部海面，距離台灣鵝鑾...

自駕去加油 別忘戴口罩

疫情期間一個人在車內自駕可免戴口罩，但近來很多駕駛到加油站直接搖下車窗就喊著要加油，加油員很擔心防疫破口，卻有駕駛以政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。