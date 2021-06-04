彩雲颱風中心傍晚最接近陸地 今天還有梅雨鋒面夾擊

中央氣象局已針對輕颱彩雲發布海上陸上颱風警報。氣象局說，七級風暴風圈中午左右影響南邊近海，傍晚影響南端陸地。今天受到颱風北上加上梅雨鋒面南下影響，各地降雨機率提高，已針對15縣市發布豪雨、大雨特報。

根據氣象局最新預報顯示，上午8時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南方約330公里海面上，以每小時23轉29公里速度，向東北進行。中心氣壓995百帕。近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局資料顯示，輕颱彩雲暴風圈已逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將構成威脅。

氣象局資料顯示，陸上警戒範圍包含恆春半島、屏東及台東（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。海上部份，東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

此外，受到颱風外圍環流影響，今天台灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大；恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及金門、馬祖沿海空曠地區將有較強陣風；西南部、東半部及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局簡任技正伍婉華說，今天除了有彩雲颱風南邊北上，北方也有梅雨鋒面逐漸南下接近，各地降雨機率提高。七級風暴風圈中午左右影響南邊近海，傍晚影響南端陸地。

伍婉華說，颱風中心很接近南端陸地移動，陣風會明顯增大，下午後恆春半島、綠島蘭嶼會增強到八到九級強陣風，傍晚到晚上甚至可以到九到十級。

天氣方面，伍婉華說，颱風外圍環流帶來零星雲系已經到中南部地區，中南、東南部會斷斷續續會下雨。北方鋒面接近，金馬也有短暫降雨。南北兩個系統影響大氣很不穩定，旺盛對流雲系很容易發展。山區、大台北有短延時強降雨，氣象局已針對15縣市發布豪雨、大雨特報，山區跟恆春半島有局部大雨，其中南投跟雲嘉山區有局部豪雨，甚至會下到晚上。

伍婉華說，下半天到晚上颱風影響減弱，北方鋒面靠近，旺盛對流雲系有旺盛降雨，周末各地有陣雨或雷雨，西半部東北部有短延時強降雨，有大雨或是豪雨可能。

至於為何彩雲颱風突然發布海陸警，伍婉華說，過去預測跟各國預測都有發現這個現象，數值模式對大氣掌握，還有大平洋高壓強度，都看到愈來愈強。颱風順著太平洋高壓移動就愈來愈接近。原本預估北上經過環境不同，對環境影響也不同，但在菲律賓陸地時間短，經過破壞還是輕度颱風，到海面上又重組。