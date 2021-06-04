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彩雲颱風逼近 公總示警4路段可能實施警戒管制

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
依最新颱風路徑顯示，今天午後可能逐漸影響台灣北部、中部山區及東半部沿海。圖／氣象局提供
依最新颱風路徑顯示，今天午後可能逐漸影響台灣北部、中部山區及東半部沿海。圖／氣象局提供

因應彩雲颱風逐漸逼近台灣，交通部公路總局已配合中央成立緊急應變小組辦理相關防颱應變整備作業。公總說，依最新颱風路徑顯示，今天午後可能逐漸影響台灣北部、中部山區及東半部沿海，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，可能實施警戒管制路段為台3線（南投地區）、台7線北橫公路、台17線及台26線等公路，實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。

公總說，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規畫行程。

公總說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公總呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

颱風 北橫

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