彩雲颱風逼近 公總示警4路段可能實施警戒管制

新冠肺炎在台灣爆發大量本土病例，死亡人數也不斷攀升，當中有不少人是因為「快樂缺氧」而猝死，讓民眾相當恐慌，急於購買血氧機隨時來監測。三軍總醫院醫師郭彥良就在臉書教大家1招檢測方式，讓網友大讚好實用。

2021-06-04 09:25