南颱風+北梅雨鋒逼近 彭啟明：今天午後雷雨要特別提防

氣象局已針對輕颱彩雲在昨天下午及深夜，陸續發布海上及陸上颱風警報，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去在預測上，都維持著當彩雲颱風經過呂宋島北上過程中，會顯著減弱，進入南海後將很快成為熱帶性低氣壓，但昨天一整天颱風顯著在南海中發展條件反而轉好，閃電對流發展很旺盛，颱風逆勢稍微成長，就以它未來發展路徑來看，颱風中心雖然呈現高低層分離的現象，照標準作業流程，但不得不仍發布了颱風警報，主要是針對屏東到台東等區域。

彭啟明說，彩雲颱風今天逐步進入巴士海峽，仍有減弱為熱帶性低氣壓的可能，由於颱風高低層分離，來看颱風中心在南端恆春登陸的意義可能不大，但颱風的水氣將在今天到明天凌晨影響南台灣，預計今天白天各地仍晴朗炎熱高溫，但午後的天氣位於鋒面前緣，及颱風逐漸帶來的水氣與不穩定，下午有機會發展大規模的雷陣雨，甚至持續到晚上，還是要留意，而南部沿海還是要留意颱風帶來的較強風勢，預計周六清晨前，颱風就會遠離消散。

對台灣影響最多的，他說，就是北方的滯留鋒面，預計今天晚上開始逐步接近，但今天鋒面前緣的不穩定，加上南方颱風帶來的水氣北上，今天的午後雷雨要特別小心提防，建議中午過後的活動盡量暫停，盡可能待在室內防疫，或是做居家的防災檢查準備。

彭啟明表示，而鋒面的主要南北風不穩定交界帶，將會在周六接近，周末兩天就在台灣上空盤據，會相當不穩定，全台各地都有雷陣雨、中小尺度對流系統等持續較大雨勢發展，累積降雨很有機會到豪雨等級，甚至要提防持續性的短延時強降雨，這類的雨勢非常容易在各地有積淹水，前面的積水還沒退，接下來一場大雨又補充，很容易接近致災的可能，要準備防範。

彭啟明說，預計這波鋒面在下周一開始會略減弱，有逐漸北抬趨勢，下周二、周三開始往北抬，但台灣西南方的南海上，配合上此時的西南季風旺盛水氣發展，會有將近一周都是水氣頗多的環境，很容易配合台灣上空的海陸風環流及熱力不穩定，可能每天都會有雨勢發生，會是一個較不穩定的環境。