彩雲海陸警齊發！暴風圈傍晚觸陸 下午到明晨最近台灣

中央氣象局已發布輕度颱風彩雲海上陸上颱風警報，彩雲颱風今天上午6時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里的海面上，以每小時22轉26公里速度，向東北方進行。氣象局簡任技正伍婉華說，預估彩雲暴風圈將在中午左右接近台灣西南邊近海，傍晚接觸南端陸地，以路徑看來，無論它是維持輕颱強度或減弱為熱低壓，都會在今天下午到明天清晨這段時間最接近台灣。

根據最新氣象資料顯示，彩雲暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島、屏東及台東將構成威脅。氣象局針對東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面，發布海上颱風警報，航行及作業船隻應嚴加戒備；陸上警報範圍為恆春半島、屏東及台東含蘭嶼、綠島，應嚴加戒備並防強風豪雨。

伍婉華說，隨著颱風接近，西南部海面，以及東半部海面、南方海面，風力會明顯增大，另外，西南部沿海空曠地區、恆春半島、東半部沿海空曠地區包括綠島、蘭嶼，會有長浪，今明兩天注意海上、海面活動安全。

她指出，因為颱風中心非常接近南端陸地，預估下午以後，在恆春半島、綠島、蘭嶼的風力會逐漸增強，下午到傍晚陣風增強到八到九級，甚至今晚到深夜綠島、蘭嶼平均風力增強到六到七級，最大陣風增強到九到十級。這些地區要注意今天下午到明天清晨強陣風的狀況。

至於今天天氣，伍婉華說，從雷達回波可以看到，目前西南邊海面受到颱風外圍環流斷斷續續有回波正移進陸地，又北方梅雨鋒面逐漸南下，預估今天西南部地區、台東、金門、馬祖，會下短暫性陣雨或雷雨。上午各地還可見陽光，不過經過太陽照射，午後雷陣雨的雨勢就會很明顯，而且下雨時間也會比較長。

她表示，預估今天下午下雨的時候，大台北地區和全台山區容易出現明顯降雨，尤其短時強降雨，也可能出現局部性大雨。以氣象局定量降雨預估來看，今天下午2時到晚上8時大台北地區和山區累積雨量很大，有些地方今晚到明天清晨會持續降雨。加上鋒面又逐漸在接近，所以會一直維持容易下雨的天氣型態。