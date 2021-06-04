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美首批釋外疫苗今送100萬劑到南韓 台灣能拿到多少還未知

今彩雲颱風明起梅雨鋒挾大雨 吳德榮：慎防致災天氣

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕度颱風彩雲，即將進入巴士海峽、轉向東北，今晚將切過恆春半島。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕度颱風彩雲，即將進入巴士海峽、轉向東北，今晚將切過恆春半島。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕度颱風彩雲，即將進入巴士海峽、轉向東北，今晚將切過恆春半島，有減弱為熱帶低壓的趨勢。4時紅外線雲圖顯示，厚實雲層皆在颱風環流左側，也顯示環境的垂直風切大，限制其增強的機率；華南梅雨鋒帶上的對流發展旺盛，已衝破對流層頂，梅雨鋒往南移動中。

他說，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天彩雲外圍影響，各地轉有局部陣雨或雷雨，水氣增多、大氣不穩定，西半部近山區易激發強對流，擴及部分平地，有劇烈天氣發生的機率。各地區在未下雨前，仍感悶熱；北部24至35度，中部25至35度，南部25至33度，東部23至34度。

吳德榮表示，明天至下周一梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，有激發中小尺度對流系統的條件，並伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。

他說，下周二至周四梅雨鋒雖逐漸北移，台灣附近水氣仍多，天氣很不穩定，午後易有強對流發展、伴隨明顯降雨，對各水庫仍持續提供貢獻。這波大量降雨，與上一波堪可比擬，目前旱象應可獲得進一步的紓解；但其伴隨的劇烈天氣，還是有可能致災的，切莫輕忽，應注意防範。

梅雨 吳德榮

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