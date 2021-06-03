居家消毒神器！飛利浦桌上型UV-C殺菌燈一鍵全室消毒

近日，長榮航空自7日起將增加台北洛杉磯航線，由原本每週3班調整為每週7班，加上過去曾傳有民眾搭機赴美打疫苗，如今赴美航班增多，意外再掀話題。對此，前外交官劉仕傑就分析，「桃機出現久違的赴美人潮，大概分成2大旅客」。

2021-06-03 18:14