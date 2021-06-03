居家消毒神器！飛利浦桌上型UV-C殺菌燈一鍵全室消毒
疫情持續緊繃，尤其雙北確診人數居高不下，讓許多民眾不只不敢出門，更害怕身處疫情熱區，不小心就讓病毒隨著送進家裡的東西帶進來。肉眼無法看見的病毒在紙箱表面可存活1天、塑膠上3天，在外科口罩外層上更可能存活7天，病毒的傳播防不勝防，對有群聚風險的室內空間來說更是一大安全疑慮。
昕諾飛（Signify）旗下飛利浦照明推出一款桌上型UV-C殺菌燈（PU002），在疫情嚴峻之下也默默成為居家防疫熱賣商品。可在短短幾分鐘內，有效抑制病毒、細菌、黴菌和孢子，經實驗室測試結果，對任何表面照射飛利浦UV-C燈光源達短短9秒鐘，即可有效降低SARS-CoV-2（引發COVID-19的病毒）感染力，波士頓大學醫學微生物學副教授及其團隊研究更指出，在正確使用飛利浦UV-C紫外光源產品下，可將99.9999%的新型冠狀病毒去活化，有效對空氣、表面和物件進行消毒。UV-C輻射可以破壞細菌、病毒和孢子的DNA和RNA，而且沒有已知的微生物對UV-C有抗藥性。
不同於大多數同類型產品，飛利浦桌上型UV-C殺菌燈採用全金屬外殼，更經久耐用。操作也相當簡單，具備簡單清晰的控制面板及語音指引，為了避免長時間接觸UV-C紫外線輻射可能對眼睛和皮膚造成傷害，特別加入感測器與計時器定時功能，預設運轉30分鐘，亦可因應房間大小和需求來選擇15、30和45分鐘3個不同長度的照射消毒時間，消毒範圍長達3米。啟動後感應器若30秒沒有偵測到任何動作，殺菌燈就會自動開始殺菌，中途一旦偵測到動作也會立即停止運作，以維護人體或是家中寵物的安全。
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