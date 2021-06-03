華碩捐百台再生電腦 防疫學習不停息

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
昌福國小共申請17台電腦提供學生使用。台北市電腦公會/提供
昌福國小共申請17台電腦提供學生使用。台北市電腦公會/提供

疫情衝擊全台停課，為讓有需求的學生獲取遠距學習設備，筆電大廠華碩（2357）捐出的百台再生電腦，經台北市電腦公會協助媒合教育單位，頗受昌福國小、新興國小、新店國小等受贈單位肯定。

目前仍有多所學校還在等待資源的媒合，台北市電腦公會今日再次呼籲，希望有更多的企業及單位提供資源。

台北市電腦公會指出，此次華碩捐贈的百台再生電腦，非常感謝北市教育局、新北市教育局等各教育單位的參與，日前華碩已將百台電腦派送至各校，協助有需要的學童在防疫期間能進行學習。

新北市科技化學習扶助教師中心主任暨新店國小陳正榮老師表示，新北市科技化學習扶助教師中心的目標，就是透過數位科技融入學習，扶助、轉變傳統學習型態，來提升教師的教學效率、學生學習成效，在此感謝華碩再生電腦數位培育計畫，支援新北科技化學習·扶助教師研習及師生停課不停學線上學習設備的借用。

受贈的昌福國小老師呂聰賢回應，有些學童家中沒有相關設備，或僅能使用手機視訊上課，造成學習上的問題和困擾。非常感謝華碩的協助，解決燃眉之急。

新興國小老師曾清碩也說，華碩將電腦整理得很好，使用起來很順暢，疫情中會用來作為弱勢家庭學子的借用機，日後就會代為捐贈。學校也特別感謝將電腦捐贈至華碩的民眾、單位，說明這是很好的機會讓師長教導學生愛惜資源以及再利用的環保觀念。

目前仍有多校還在等待資源的媒合，台北市電腦公會也再次呼籲各企業及單位若有欲提供的資源，可填寫線上表單或與台北電腦公會聯繫，公會將持續收集各方資源並由專人協助資源媒合有需求的單位。讓防疫的關鍵時期，教育不停息，盼臺灣教育藉由科技縮短學習的差距，擴大學習的效益。

新店國小受贈學生。台北市電腦公會/提供
新店國小受贈學生。台北市電腦公會/提供

疫情 教育局

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