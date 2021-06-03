彩雲颱風23:30發陸警！明晚接近南部陸地 屏東恐納警戒

中央氣象局下午4時已針對今年第三號彩雲颱風發布海上颱風警報。氣象局說，預計晚間11時30分發布陸上颱風警報。預計明天晚間8時最靠近南部陸地，屏東恐納首波警戒。

根據氣象局最新資訊，晚間8時颱風中心位置在北緯18.5度，東經118.3度，即在鵝鑾鼻的西南方約470公里海面上，以每小時17轉27公里速度，向北轉東北進行。中心氣壓998百帕。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時 65 公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時 90 公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局資料也顯示，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉東北移動，其暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面將構成威脅。海上警戒區包含東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局資料也顯示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天晚間11時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局課長林秉煜說，颱風預計明晚8時來到台灣南部近海或是南部陸地附近，會先針對屏東發布陸上警報，是否影響高雄跟台東會視路徑觀察。北上過程大氣環境不利颱風發展和維持強度，接近南部近海或是東北方向出去時，可能進一步減弱為熱帶性低氣壓。

林秉煜說，接近過程中，預估西南部沿海、恆春半島、東半部、綠島、蘭嶼有長浪發生機會。颱風接近南部陸地時，恆春、綠島、蘭嶼沿海空曠地區有較強陣風。

降雨部分，林秉煜說，今晚到明天清晨降雨零星，明清晨恆春半島有降雨，白天中南部有降雨，北部山區中午有雷陣雨。中午後，山區、大台北地區有短時強降雨，短時間降雨猛烈，午後雷陣雨影響時間很長，又很廣，強度也很強。