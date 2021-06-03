快訊

彩雲颱風23:30發陸警！明晚接近南部陸地 屏東恐納警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩雲颱風23:30發陸警！明晚接近南部陸地 屏東恐納警戒

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局預計晚間11時30分對彩雲颱風發布陸上颱風警報。圖／氣象局提供
中央氣象局預計晚間11時30分對彩雲颱風發布陸上颱風警報。圖／氣象局提供

中央氣象局下午4時已針對今年第三號彩雲颱風發布海上颱風警報。氣象局說，預計晚間11時30分發布陸上颱風警報。預計明天晚間8時最靠近南部陸地，屏東恐納首波警戒。

根據氣象局最新資訊，晚間8時颱風中心位置在北緯18.5度，東經118.3度，即在鵝鑾鼻的西南方約470公里海面上，以每小時17轉27公里速度，向北轉東北進行。中心氣壓998百帕。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時 65 公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時 90 公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局資料也顯示，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉東北移動，其暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面將構成威脅。海上警戒區包含東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局資料也顯示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天晚間11時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象局課長林秉煜說，颱風預計明晚8時來到台灣南部近海或是南部陸地附近，會先針對屏東發布陸上警報，是否影響高雄跟台東會視路徑觀察。北上過程大氣環境不利颱風發展和維持強度，接近南部近海或是東北方向出去時，可能進一步減弱為熱帶性低氣壓。

林秉煜說，接近過程中，預估西南部沿海、恆春半島、東半部、綠島、蘭嶼有長浪發生機會。颱風接近南部陸地時，恆春、綠島、蘭嶼沿海空曠地區有較強陣風。

降雨部分，林秉煜說，今晚到明天清晨降雨零星，明清晨恆春半島有降雨，白天中南部有降雨，北部山區中午有雷陣雨。中午後，山區、大台北地區有短時強降雨，短時間降雨猛烈，午後雷陣雨影響時間很長，又很廣，強度也很強。

颱風 氣象局 東沙島

延伸閱讀

颱風彩雲海上警報發布 中央災變中心3級開設

彩雲颱風「回馬槍」走勢太好了 有機會給南部帶來雨勢

醉婦不戴口罩又亂丟 屏東縣府裁處6600元

深受縣長臉書感動 屏東十大伴手禮店家為防疫人員加油

相關新聞

彩雲颱風23:30發陸警！明晚接近南部陸地 屏東恐納警戒

中央氣象局下午4時已針對今年第三號彩雲颱風發布海上颱風警報。氣象局說，預計晚間11時30分發布陸上颱風警報。預計明天晚間...

本土爆發後赴美增近3000人 航空經理：還擠不滿一架客機

國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，國人為了疫苗爭吵不休，疫苗之爭也延燒到赴美民眾，引發有沒有赴美逃難打疫苗的爭論，根據移民署及桃...

彩雲颱風「回馬槍」走勢太好了 有機會給南部帶來雨勢

今年編號第3號的輕度颱風彩雲，目前行進的方向比原先預測較為偏西，加上受到北方的牽引，在台灣南部呈現一個「回馬槍」的走勢，...

3-4月發票中獎清冊公布！ 花18元買飲料中千萬

財政部賦稅署今（3）日公布3-4月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎中獎張數共18張，200萬元特獎共15張。其中...

赴美旅客都是「這2類人」 前外交官曝出國打疫苗真相：做得到

近日，長榮航空自7日起將增加台北洛杉磯航線，由原本每週3班調整為每週7班，加上過去曾傳有民眾搭機赴美打疫苗，如今赴美航班增多，意外再掀話題。對此，前外交官劉仕傑就分析，「桃機出現久違的赴美人潮，大概分成2大旅客」。

統一發票幸運兒 花1元買塑膠袋中百萬

3、4月期統一發票共開出18張特別獎（1000萬元）及15張特獎（200萬元）中獎發票，有民眾在頂好花新台幣18元買茶裏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。