疫情期間福利機構捐款大跌 居家服務老人食堂成大難題

疫情三級警戒衝擊下，平時多仰賴大眾、企業捐款及政府方案補助的社福團體情況更加嚴峻，中華聖母基金會來自企業和民眾的捐款掉了三成，執行長黎世宏分析這和捐款年齡層有關，儘管收入降低，但服務不能停，他也企盼社會各界能多方贊助，共同挺過此次危機。

黎世宏表示，目前社區據點、日間照顧中心等社區式服務暫停實施，但居家式服務仍持續提供，許多獨居、行動不便、老老相依的長輩及需要照顧的家庭仰賴基金會服務，才得以維持生活，服務經費入不敷出的狀況讓基金會只能咬牙苦撐。

黎世宏分析，疫情爆發前，基金會收入來源多來自中高齡長輩，到郵局透過郵政劃撥轉帳；三級警戒後人心惶惶，長輩足不出戶，基金會收入大幅減少。

中華聖母基金會暖暖老人食堂針對獨居、老老家庭，甚至移動不便、備餐困難的長輩，每日準備新鮮餐食，目前以「外送」方式，將餐點送至長輩家。

77歲阿起阿嬤獨居，有輕度失智症，當妄想、時間錯亂、重複行為等失智症狀出現時，阿嬤常會騎車往返住家與食堂間，逢人就問，有無看到家中遺失的廚房鍋具。

疫情期間食堂暫停共餐服務，獨居的阿起阿嬤沒有備餐能力，食堂所提供的這一餐對阿嬤來說格外重要，為避免阿嬤挨餓，工作人員戴著口罩、消毒酒精，仍將餐盒送達阿嬤家，「多謝恁一直來看我，尬我照顧」，阿起嬤感激之情溢於言表。