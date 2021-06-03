本土爆發後赴美增近3000人 航空經理：還擠不滿一架客機

國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，國人為了疫苗爭吵不休，疫苗之爭也延燒到赴美民眾，引發有沒有赴美逃難打疫苗的爭論，根據移民署及桃園機場的統計，國內社區感染爆發日（5月15日）前，5月1日至5月14日的赴美人數是2727人，5月15日至5月31日是5619人，人數確實有些微增加，但是資深航空經理表示，半個月只增加接近3千人，平均一天也只多出約兩百人，還擠不滿一架客機的載客人數，所以旅客只能從兩、三成微幅成長為六、七成，這樣的載客量只是讓航空公司少賠。

航空公司資深協理表示，每年五月開始是赴美的旺季，今年因為疫情延後到六月，根據桃機公司及移民署的統計，國內赴美航班從下周起微幅增加，長榮航空目前是每週一、三、五飛洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖各1班，自下週（6月7日）起只有洛杉磯增為每天ㄧ班，其餘航點未增班。中華航空則是維持每週不定期飛洛杉磯、舊金山，5月共飛航美國5班次，6月無增班規劃。 華航表示，配合指揮中心執行「清零計畫2.0」，如果旅客增加，會依訂位情形適時放大機型，以滿足旅客需求。聯合航空則是維持每日一班飛洛杉磯。