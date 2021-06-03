本土爆發後赴美增近3000人 航空經理：還擠不滿一架客機
國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，國人為了疫苗爭吵不休，疫苗之爭也延燒到赴美民眾，引發有沒有赴美逃難打疫苗的爭論，根據移民署及桃園機場的統計，國內社區感染爆發日（5月15日）前，5月1日至5月14日的赴美人數是2727人，5月15日至5月31日是5619人，人數確實有些微增加，但是資深航空經理表示，半個月只增加接近3千人，平均一天也只多出約兩百人，還擠不滿一架客機的載客人數，所以旅客只能從兩、三成微幅成長為六、七成，這樣的載客量只是讓航空公司少賠。
航空公司資深協理表示，每年五月開始是赴美的旺季，今年因為疫情延後到六月，根據桃機公司及移民署的統計，國內赴美航班從下周起微幅增加，長榮航空目前是每週一、三、五飛洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖各1班，自下週（6月7日）起只有洛杉磯增為每天ㄧ班，其餘航點未增班。中華航空則是維持每週不定期飛洛杉磯、舊金山，5月共飛航美國5班次，6月無增班規劃。 華航表示，配合指揮中心執行「清零計畫2.0」，如果旅客增加，會依訂位情形適時放大機型，以滿足旅客需求。聯合航空則是維持每日一班飛洛杉磯。
由於桃園機場除了聯合航空每天都有飛美班機外，只有周一、三及五有班機，也造成出境美國人數的起起伏伏，5月15日以後赴美人數最少的一天只有10人，最多的一天是昨天（6月2日）的934人，根據移民署統計，五月赴美人數總共8346人次，但是其中有1168人次是美國人。由於赴美旅客人數太少，資深航空協理表示，五月以前航空公司減少客機班次，讓旅客能夠集中搭乘，赴美班機的成本要以來回計算，赴美班機去程有六成旅客，但是回程常常是個位數字，只能是少賠錢，旅客現在上桃園機場網站看到許多班次取消， 其實飛機還是正常飛，只是申請客機載貨，沒有旅客搭乘，以今天為例，桃園機場共有201架次的客機起飛，但只有19架次載客。華航及長榮航空都表示，下周赴美班機都還有空位，希望旅客多多支持。
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