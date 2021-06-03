颱風彩雲海上警報發布 中央災變中心3級開設
中央氣象局今天下午發布颱風彩雲的海上颱風警報，中央災害應變中心也同步3級開設，以加強防颱整備應變工作，請民眾提高警戒及落實各項防颱準備措施。
中央災害應變中心今天發布新聞訊息表示，氣象局於下午4時發布颱風彩雲海上警報，中央災害應變中心也同步開設，因受颱風及其外圍環流影響，台灣西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區將有長浪發生，請民眾前往海邊活動注意安全。
為配合防疫要求，中央災害應變中心說，現有內政部消防署、災防辦、科技中心進駐外，其餘單位以視訊方式連線，並由消防署長陳文龍負責督導，展開災害應變作業。
中央災害應變中心呼籲，颱風彩雲來臨期間，防颱與防疫工作並重，請民眾提高警戒及落實各項防颱準備措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言