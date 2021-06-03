颱風彩雲海上警報發布 中央災變中心3級開設

中央氣象局今天下午發布颱風彩雲的海上颱風警報，中央災害應變中心也同步3級開設，以加強防颱整備應變工作，請民眾提高警戒及落實各項防颱準備措施。

中央災害應變中心今天發布新聞訊息表示，氣象局於下午4時發布颱風彩雲海上警報，中央災害應變中心也同步開設，因受颱風及其外圍環流影響，台灣西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區將有長浪發生，請民眾前往海邊活動注意安全。

為配合防疫要求，中央災害應變中心說，現有內政部消防署、災防辦、科技中心進駐外，其餘單位以視訊方式連線，並由消防署長陳文龍負責督導，展開災害應變作業。

中央災害應變中心呼籲，颱風彩雲來臨期間，防颱與防疫工作並重，請民眾提高警戒及落實各項防颱準備措施。