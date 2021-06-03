彩雲颱風不排除發陸警！ 明天下午至後天清晨最接近台灣

中央氣象局下午4時已針對今年第三號颱風發布海上颱風警報。氣象局說，明天下午到後天清晨是最接近台灣時刻，中午前後雷陣雨發展狀況明顯，北部和山區有短時強降雨。此外，不排除有發布陸上颱風警報可能。

氣象局資料顯示，下午5時，颱風中心位置在北緯18.2度，東經118.1度，即在鵝鑾鼻的西南方約510公里海面上。以每小時17轉22公里速度，向北轉東北進行。中心氣壓998百帕。近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。七級風暴風半徑80公里。

氣象局資料顯示，颱風目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉東北移動，其暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅。海上警戒範圍包含東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部。航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局課長林秉煜說，颱風接近過程中，明天東半部海面有較強陣風，風浪大要特別小心。明天下午到後天清晨颱風最接近，恆春半島、東半部、綠島、蘭嶼沿海空曠有較強陣風。連金馬沿海也會有。西南部、恆春半島、東南部、綠島、蘭嶼、宜花明天都會出現長浪。

下雨部分，林秉煜說，颱風接近過程帶來不穩定度，最明顯是明天白天。今晚到明天清晨恆春半島、中南部有零星降雨，明天西南部降雨增多，中午前後午後雷陣雨發展情況明顯，山區、大台北有短時強降雨，範圍變廣，強度也會強。

林秉煜說，目前颱風位置在呂宋島西方海域，算是對颱風有利，明天逐漸北上過程離開相對有利海域，就是維持輕度颱風趨勢，更接近台灣過程中，海溫相對不足，垂直風切不利發展，24到36小時就是維持輕度或是熱帶性低氣壓。

林秉煜說，假設還是輕颱強度，不排除針對南台灣縣市發布陸上颱風警報，最快深夜到後天清晨。無論如何強風跟午後雷陣雨都會有。

那颱風中心有可能登陸？林秉煜說，不排除很接近台灣陸地。

是否對南部水庫帶來雨勢，林秉煜說，明天下午山區降雨明顯，颱風清晨往東北方向移動，南部山區降雨明顯，後天清晨南台灣注意較大雨勢，可能為牡丹水庫帶來降雨。