赴美旅客都是「這2類人」 前外交官曝出國打疫苗真相：做得到

近日，長榮航空自7日起將增加台北洛杉磯航線，由原本每週3班調整為每週7班，加上過去曾傳有民眾搭機赴美打疫苗，如今赴美航班增多，意外再掀話題。對此，前外交官劉仕傑就分析，「桃機出現久違的赴美人潮，大概分成2大旅客」。

他在粉專「護台胖犬 劉仕傑」PO文表示，「第一類是原本就住在美國的僑胞，是在去年回到台灣避難，當時美國疫情嚴重，台灣則是全世界的模範生」，但如今美國逐漸邁向解封，疫苗隨處可打，台灣卻苦無疫苗。

另一類則是「一般非僑胞的台灣人」，劉仕傑指出，他們也許經濟條件較寬裕，也許工作性質可以請長假，或是利用網路在哪邊都可以工作，台灣目前免簽，所以一般旅客可以赴美觀光90天，「換言之，買一張機票去美國打個疫苗，順便度假兼工作，的確不是壞事」。

劉仕傑比較台美官方態度，表示美方因疫苗有剩，當然歡迎台灣人去打，且留美這段期間的住宿、飲食、交通及購物等消費，對美國地方政府來說都是很重要的經濟振興來源，「事實上，聽說越南已經有大批旅客去美國打疫苗了」。

劉仕傑一語道破，表示台灣觀光局則是禁止組團去美國打疫苗，但沒有禁止自由行，「事實上，去加州根本也不需要從台灣出團，美國當地有很多華人旅行社。更何況網路發達，airbnb等資源很多，從台灣出發自由行，實務上並沒有困難」。