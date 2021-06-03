疫情嚴峻 北捷宣布放寬1280定期票退費標準及期限

台北捷運配合政策防疫措施，並考量到學生停課、居家上班等情況，宣布即日起放寬1280定期票退費標準，若在使用期限內受到影響者，可於1年內持票卡至詢問處辦理退費，未使用天數可依比例退費且不收手續費，經統計，目前已有2萬5000件完成退費申請。

北捷表示，依照共運輸定期票使用須知規定，退費是以票卡「經過日數」計算，而非「實際使用日數」，換句話說，就是以定期票最後一次使用日（包含台北捷運、雙北市公車、雙北市YouBike及淡海輕軌）之次日起至到期日的未使用天數，依比例退費、不收手續費。

北捷說明，因應疫情警戒提升而放寬定期票退費標準，退費金額計算依照公共運輸定期票使用須知」規定，以定期票票價扣除「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30 日）比例」計算，不足1元採無條件捨去，退費金額存入悠遊卡電子錢包為原則。

舉例來說，A先生5月10日第一次使用1280定期票，票卡最後一次使用於5月17日，經歷日數8天，因疫情影響至捷運車站詢問處辦理退費，退費金額為1280元-(1280元×8/30)=1280-341=939元。

又或者，B先生定期票到期日為6月10日，最後一次搭捷運為5月15日，但B先生在5月20日使用該票卡借用YouBike，並在6月2日辦理退費，則會以5月20日為最後一次使用日，可退費日為5月21日至6月10日。