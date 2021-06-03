部分在台僑生確診 僑委會成立僑生防疫關懷小組

部分在台僑生確診，僑委會今天表示，委員長童振源指示成立僑生防疫關懷小組，每日關懷學生健康情形，小組也訂定「因應新冠肺炎疫情在台僑生防疫作業流程」，與各校僑輔老師建置緊急聯絡群組平台密切聯繫，掌握在台僑生動態及健康情形。

童振源表示，目前政府針對新冠肺炎訂有「COVID-19個案隔離治療、檢驗等相關費用支付原則」，相關診療費用、住院隔離治療費用及病原檢測相關採檢檢測費用由台灣政府支應，僑委會並提供慰問金給予關懷，僑生及家長可以安心，僑委會和各校師長一定會全力協助。

僑委會呼籲僑生們務必嚴格遵照中央流行疫情指揮中心的規定，減少外出或群聚、戴好口罩、勤加洗手，並隨時注意自身體溫及健康情形。