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彩雲颱風「回馬槍」走勢太好了 有機會給南部帶來雨勢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
今年編號第3號的輕度颱風彩雲，目前行進的方向比原先預測較為偏西，加上受到北方的牽引，在台灣南部呈現一個「回馬槍」走勢。圖／取自氣象局
今年編號第3號的輕度颱風彩雲，目前行進的方向比原先預測較為偏西，加上受到北方的牽引，在台灣南部呈現一個「回馬槍」走勢。圖／取自氣象局

今年編號第3號的輕度颱風彩雲，目前行進的方向比原先預測較為偏西，加上受到北方的牽引，在台灣南部呈現一個「回馬槍」的走勢，氣象局表示，搭配周末北方有鋒面，南台灣有機會有較大的雨勢，但目前雨量還難以評估。

目前彩雲颱風已發布海上警報，根據最新氣象資料顯示，颱風目前中心在鵝鑾鼻南南西方海面，向北轉東北移動，其暴風圈正逐漸朝東沙海島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面及巴士海峽將構成威脅。

氣象局表示，彩雲目前以每小時19公里速度，向北轉東北進行，預測4日14時的中心位置在北緯20.9度、東經119.7度，即在恆春的西南方約170公里海面上。

氣象局表示，原本預估彩雲的路逕是在菲律賓呂宋島東方就會轉向北方，但結果卻延遲北轉，已來到呂宋島西方，因此會在台灣南部海面上北轉，以這樣子的方向來看，會給恆春及南部地區帶來較大的雨勢。

同時梅雨鋒面將在本周六起一連三天影響台灣，所以從明天起到周一，全台都有機會降雨。

中央氣象局公布最新的輕度颱風彩雲走勢。圖／氣象局提供
中央氣象局公布最新的輕度颱風彩雲走勢。圖／氣象局提供
中央氣象局公布最新的輕度颱風彩雲走勢。圖／氣象局提供
中央氣象局公布最新的輕度颱風彩雲走勢。圖／氣象局提供

氣象局 颱風

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