BTS防彈少年團響應世界環境日 攜手FILA實踐綠時尚
響應世界環境日（World Environment Day）的到來，韓流偶像BTS防彈少年團也聯手FILA以100%廢料回收再製布料，打造全新FILA Project 7 : BACK TO NATURE系列，呼籲ARMY粉絲與消費者採取積極的環保行動。
日前才在美國告示牌音樂頒獎典禮上，造成熱烈討論的BTS防彈少年團，為了環境保護與FILA所合作的系列服飾，採用Coolmax Ecomade、Mypan Regen兩款創新布料，使用100%廢料回收的再製，有著優異的涼感效果，適合炎熱盛夏。同時，針對鞋履與包款也同樣採用環境友善材質，鞋履底部與鞋跟採用回收的再生橡膠製成，並推出100％回收利用無毒材料Tyvek製成的包款，綜合了紙張、布匹及塑料薄膜的優點，具有輕薄、柔軟、光滑且堅韌、防水、不易變形等特色。
不只有韓流偶像，台帥代表的瘦子E.SO則化身專屬健身教練，大秀精實肌肉線條，詮釋PUMA Velocity NITRO氮氣科技跑鞋。瘦子在他instagram帳號限時動態曝光，先前誓言說要找回肌肉的跳繩短片，引起了熱烈討論，更帶動了一波運動風潮。而PUMA以NITRO氮氣科技為基礎的跑鞋，正適合在從事跳躍的有氧運動，具備極輕量、高緩衝特色中底，以及機能網布鞋面包覆，提供了雙腳穩定性。另外，在形象廣告中，瘦子也換上經典刺繡LOGO背心，搭配PUMA 8吋短褲，秀出手臂線條與小腿肌，展現訓練成效，更讓粉絲大飽眼福。
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