BTS防彈少年團響應世界環境日 攜手FILA實踐綠時尚

響應世界環境日(World Environment Day)的到來,韓流偶像BTS防彈少年團也聯手FILA以100%廢料回收再製布料,打造全新FILA Project 7 : BACK TO NATURE系列,呼籲ARMY粉絲與消費者採取積極的環保行動。

日前才在美國告示牌音樂頒獎典禮上,造成熱烈討論的BTS防彈少年團,為了環境保護與FILA所合作的系列服飾,採用Coolmax Ecomade、Mypan Regen兩款創新布料,使用100%廢料回收的再製,有著優異的涼感效果,適合炎熱盛夏。同時,針對鞋履與包款也同樣採用環境友善材質,鞋履底部與鞋跟採用回收的再生橡膠製成,並推出100%回收利用無毒材料Tyvek製成的包款,綜合了紙張、布匹及塑料薄膜的優點,具有輕薄、柔軟、光滑且堅韌、防水、不易變形等特色。