快訊

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

快訊／陳零九確診新冠肺炎 搭救護車進防疫旅館

倒數3天衝愛心！「一人一平板，停課不停學」募集近8成

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
單親的小柏，平時需與哥哥姊姊錯開學習時間，輪流使用著一台舊電腦，才能將學習進度補齊，拿到平板的小柏十分開心，可以順利進行線上學習課程。圖／家扶基金會提供
單親的小柏，平時需與哥哥姊姊錯開學習時間，輪流使用著一台舊電腦，才能將學習進度補齊，拿到平板的小柏十分開心，可以順利進行線上學習課程。圖／家扶基金會提供

由台灣大哥大與4大公益團體共同發動的「一人一平板，停課不停學」公益計畫，在許多愛心民眾的熱烈迴響下，10天內累計認捐量近目標8成，活動邁入最後倒數3天，至6月6日截止，目前尚缺91台，盼全民一起集眾力，解決弱勢學童無法正常上課的問題。為了讓小朋友盡快使用平板上課，台灣大哥大已陸續出貨566台平板，由公益團體送至個案家中，讓弱勢學童跟上居家上課的腳步。

平板募集數量最多的家扶基金會，在活動發起後短短一周，便已募得超過158萬，其中更收到海外捎來的愛心，一位居住在溫哥華的民眾來信，看到活動訊息後希望也能為孩子們盡一份心力，並規畫要自主發起平板募集的行動。家扶基金會表示，每一份心意，都是滿滿的感謝與感動，會一一傳遞到需要的孩子手上，盼能盡速募得剩餘的91台平板，補足更多弱勢兒少遠距教學的缺口。

「一人一平板，停課不停學」公益計畫發動後，除了各方湧入的愛心，也發現了更多需求。10歲的泰雅族男孩小平，家住在新竹縣尖石鄉，除了他之外，家裡還有3個小孩，家中唯一堪用的數位裝置就是爸爸的手機，為了遠距學習，4人只能輪流使用，而且只要電話一響，上課便中斷，或是因為來不及充電，常導致無法準時上課。和小平一樣遇到遠距學習就「囧囧又卡卡」的孩子，在尖石、五峰兩個原住民鄉鎮其實還有不少，長期服務原民鄉鎮的至善社會福利基金會一看到平板募集計畫，便主動與台灣大基金會聯繫，期望能讓新竹尖石鄉、五峰鄉的原住民學童，可以順利遠距上課。

台灣大哥大董事長蔡明忠非常關心這個公益計畫，第一時間得知此新增需求後，表示由他私人支付認捐，希望盡快把平板送到孩子們的手中，台灣大哥大內部許多高階主管在活動開始後，也紛紛以6位數的捐款響應。終端設備團隊在平板貨源短缺下，第一時間協調保留700台平板，扣除首波4家公益團體所需的619台，剩餘的81台將全數提供給至善社會福利基金會。

此外，率先募集達標的台灣世界展望會也特別感謝社會各界的投入，所募得款項超出第一階段目標，高於原訂目標的款項也將用於增加平板採購量，以照顧更多弱勢學童。台灣大哥大將積極協調貨源，協助更多團體以公益價格購買平板，送到需要的家庭。

台灣大基金會誠摯邀請有需求的公益團體一起加入「微樂志工」平台，並歡迎熱心的民眾一起參與。此外，台灣大哥大「數位苗圃計畫」也持續支援弱勢學童，近期包括基督教救助協會、台灣世界展望會一共為920名學童完成申請，讓孩子們免費使用網路做遠距上課，同時使用myBook互動外語學習資源，作為課後的輔助內容。有需要的民眾可透過各縣市教育／社會局處、非營利組織及學校代為媒合申請，詳請可至台灣大基金會官網查詢。

疫情期間只能和哥哥輪流使用媽媽手機上課的小琪（化名），收到平板的瞬間興奮地說：「這個有大螢幕的平板真的要給我們嗎？」圖／台灣世界展望會提供
疫情期間只能和哥哥輪流使用媽媽手機上課的小琪（化名），收到平板的瞬間興奮地說：「這個有大螢幕的平板真的要給我們嗎？」圖／台灣世界展望會提供

愛心 新竹

延伸閱讀

愛心爆棚 「一人一平板停課不停學」募集近8成

台灣大打造「5G企業專網」服務 搶進製造、醫療、交通

台灣大「5G企業專網」服務在線登場

高端疫苗扯新境界文教基金會 民進黨：造謠勿轉傳

相關新聞

彩雲颱風「回馬槍」走勢太好了 有機會給南部帶來雨勢

今年編號第3號的輕度颱風彩雲，目前行進的方向比原先預測較為偏西，加上受到北方的牽引，在台灣南部呈現一個「回馬槍」的走勢，...

3-4月發票中獎清冊公布！ 花18元買飲料中千萬

財政部賦稅署今（3）日公布3-4月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎中獎張數共18張，200萬元特獎共15張。其中...

輕颱彩雲下午4時發海警 氣象局下午5時40分記者會說明

中央氣象局將於今天下午4時發布第3號颱風海上颱風警報，並於下午5時40分舉行記者說明會。

防疫減少外出 新北周末開放黃線停車60小時

新北新冠肺炎案例數持續上升，新北市長侯友宜呼籲民眾保持低度活動，沒事不要外出。新北交通局指出，防疫第三級警戒期間的周休假...

7-11推出「防護面罩、免洗手套、日用品」量販價就近買

為了滿足消費者防疫日常所需，7-ELEVEN打造離家最近的社區防疫補給站，導入「防疫差異化商品」、「日用品大包裝量販價」...

影／民眾不敢出門！存血量告急剩4天 醫護憂心自行捲袖

全台疫情升溫，民眾遵守三級防疫規則，街上人潮明顯減少，除了經濟受到衝擊，負責救命的捐血站也陷入血荒危機，根據台灣血液基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。