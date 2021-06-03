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全台第1家線上日照平台 嘉基醫院成立「照顧醫家人」
疫情嚴峻，各日照中心暫停營業，嘉義基督教醫院成立全台第一家線上日照平台「照顧醫家人」，將日照中心的服務功能轉至線上，針對家庭照顧者提供照顧資源專區，幫助照顧者迅速掌握專業照顧技巧，提升照顧品質，紓解照顧壓力。
嘉基表示，受疫情影響，上月15日起因應第三級防疫警戒，全國各縣市陸續關閉社區長照單位，近日不少家屬來電表示，「長輩都在問為什麼不能去日照中心？」長輩無法出門活動，多數時間只是開電視機打瞌睡，沒有人陪同互動，希望提供解決方案。
嘉基社區副院長周恬弘表示，院方因應疫情，串連國內傑出人才、小型企業，並與成功大學老年學研究所畢業校友，協力組成跨領域跨專業的合作團隊，上月23日先成立臉書粉絲專業，昨天日照平台「照顧醫家人」正式上線，照服員可透過平台，直播服務課程，線上與長輩互動。
周恬弘說，直播課程還加入日照實境元素，提供認知訓練與體能訓練，課後也可在線上隨時重複觀看，除幫助長輩疫情期間，持續訓練、刺激，也期許網路平台讓資源共享，提供更多長輩、家庭照顧者多元照顧資源。平台網址： https://ltcare.cych.org.tw
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