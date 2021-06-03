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為何雙鐵沒有納入紓困4.0？ 王國材：把他們當自己人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司沒有納入這波紓困。本報資料照片
台灣高鐵公司沒有納入這波紓困。本報資料照片

行政院院會今天通過紓困4.0特別預算案，交通部分配新台幣223.97億元。不過同樣運量慘跌的雙鐵卻不包含在內。對此，交通部長王國材說，因為這次補助資源有限，把他們當「自己人」，所以先把資源放在其他產業身上。

按照交通部規畫，為協助觀光產業業者，共編列100.46億元，占交通部紓困總金額近半數；另給予計程車、遊覽車、小客車租賃業代僱駕駛一次性薪資補貼，給予防疫車隊、遊覽車客運業、駕駛訓練機構營運補貼，並補助業者防疫用品費用，以上總計42.77億元。空運部分編列80.74億元，基本上維持先前補貼措施，新增地勤和空廚業的薪資補貼；海運部分則需要80.74億元。

交通部稍早舉行線上記者會說明紓困4.0措施。面對媒體提問為何高鐵、台鐵沒被列入?王國材說，過去都沒補助，這次補助資源很有限，把高鐵、台鐵當自己人，希望他們先自行吸收，先把資源放在其他產業上。

王國材說，過去實施邊境管制，受到很大影響，國內警戒升級到三級，國內產業受到更大影響。不管運輸業、觀光業等，每個產業都希望可以多點補貼，甚至希望比以前加倍。整個影響產業實在太大，這次2600億裡面，爭取到200多億給交通產業，其他若交通部有預算就會支援，當然希望可以多爭取，但整體衡量下要紓困產業很多。

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