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恆春旅遊醫院「藥來速」 長者院外領藥卡安心

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
部立恆春旅遊醫醫院本周一起開辦「藥來速」，持有第2、3次慢性病連續處方箋的民眾，周一至周五可到藥房戶外增設的慢性病連續處方箋窗口領藥。記者潘欣中／攝影
部立恆春旅遊醫醫院本周一起開辦「藥來速」，持有第2、3次慢性病連續處方箋的民眾，周一至周五可到藥房戶外增設的慢性病連續處方箋窗口領藥。記者潘欣中／攝影

本土疫情持續發燒，進入醫院須實聯制登記、量測體溫和消毒雙手，為減少民眾進出醫院增加風險，部立恆春旅遊醫醫院本周一起開辦「藥來速」，凡持有第2、3次慢性病連續處方箋的民眾，周一至周五上午9時至中午12時可持健保卡及慢箋，到藥房戶外增設的慢性病連續處方箋窗口領藥，不必進入醫院，每天估計可減少約300人次進入。

恆春旅遊醫院說，屏東恆春半島老人比例高，慢性病患多，這波疫情對長者威脅大，為減少民眾對進出醫院增加感染風險的疑慮，特別在醫院急診室旁戶外設置慢性處方箋領藥窗口，民眾可在慢箋第2、3次領藥期間直接到該窗口，將健保卡及慢箋交給醫院人員後，在戶外等候5至10分鐘，就可領藥，減少人員進出醫院次數。

院方提醒，原有的慢性病連續處方箋領藥仍正常運作，若所持的慢性病連續處方箋逾期領藥，不適用戶外的慢箋領藥窗口，仍需親至院內掛號櫃台辦理領藥事宜。

「不用進出醫院，卡安心啦！」住恆春鎮的70歲吳姓婦人說，位處國境之南的恆春地區，雖沒有確診病例，但日前傳出一名確診者在恆春長達一周的的足跡，大家都嚇得半死，本土疫情持續發燒，老人家進醫院尤其心不安，「藥來速」可免進醫院又方便，更重要的心安。

恆春 慢性病 健保卡

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