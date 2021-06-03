防疫追劇片單 Netflix、Apple TV+這幾部好片別錯過
隨著三級警戒延長，在家工作的時間也跟著加長，整天待在同一個空間裡的生活彷彿少了時間感，也容易忘掉該有的儀式感，時間一長還可能漸漸喪失活力。這時候可得感謝還有串流平台，在日復一日居家工作、生活中，讓大家還可以靠著影音娛樂來激發生活動力，或是療癒心情。近期就有幾部口碑好片線上熱播或是即將在串流平台上映，方便大家空閒時刻隨時打開舒壓一下。
Netflix
《火神的眼淚》
持續霸佔Netflix台灣觀看排行榜榜首的公視年度職人劇《火神的眼淚》，內容刻畫出入火場的打火英雄，呈現逼真刺激的驚險任務現場。從家庭與社會大眾的不理解到與死神擦肩而過的心理創傷，揭露一般人難以窺見的消防職業真實面貌。在這個疫情緊繃的時刻觀看，更是特別有感。
《Move to Heaven：我是遺物整理師》
據說看的時候一定要準備一整包衛生紙的《Move to Heaven:我是遺物整理師》，劇情改編自韓國第一代遺物整理師金璽別所撰寫的非小說類文章，以遺物整理師的視角，透過遺物了解亡者的人生，代他們向摯愛的親友傳達不曾說出口的故事，也為觀眾帶來最觸動心靈的感動。
《活屍大軍》
超狂活屍電影《活屍大軍》（Army of the Dead）於Netflix全球獨家上線，描述一場恐怖的殭屍浩劫在美國爆發，導致「賭城」拉斯維加斯瞬間成鬼城，在鋪張奢華的賭場裡上演人屍大戰。殭屍大舉入侵、人類舉槍死守抵抗的衝突場面，完全展現導演查克史奈德的招牌暴力美學，招牌慢動作效果也將重出江湖。
《機智醫生生活：第2季》
而被劇迷敲碗不知道敲破多少個的《機智醫生生活》，第2季終於要在6月17日上線了，5人幫正式回歸，依舊有生命的誕生、死亡的降臨，還有交情20年的知己朋友們默契絕佳的友情故事。而第1季末的留下的劇情伏筆，也會在這一季為劇迷們帶來新的發展。
Apple TV+
《神話任務》
太久沒進辦公室是不是有點想念？喜劇《神話任務》目前播至第2季，原汁原味給你滿滿上班錯覺！在這個打造全球最賣座線上遊戲之一的辦公室裡，給你天兵同事、傻眼主管在身邊的既視感。
《舞出新方向》
防疫居家健身潮你跟上了嗎？除了雕塑身材、保持健康等效果，健身更是打造自信和培養自我意識的絕佳良方。《舞出新方向》故事背景為80年代的美國聖地牙哥，身為議員賢內助的希拉，在看似得體風光的議員夫人生活中，內心實則充滿了無人傾訴的怨懟，直到偶然接觸當時流行的「爵士健美操」才開始踏上自我意識的啟蒙旅程。由蘿絲拜恩化身復古健美女郎，緊身高衩運動服配針織襪，唱跳有氧錄製「在家就能變美」的電視錄影帶，在40年後居家防疫的此刻看來格外有感，儘管存在時代落差，卻別有一番幽默詼諧。
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