關不住了！ 醫師：學習新事物保持「居家隔離」動力

因應新冠肺炎本土疫情，雙北5月15日升至三級警戒，隨之全國也在5月19日升級，並延長警戒至6月14日。但民眾第一個周末假期雖然「自主封城」，到了第三周已經「關不住」。面對不知何時解禁的政策，北市聯醫中興院區一般精神科主治醫師詹佳真表示，「學習新東西」可以讓自己保持正向心情，維持繼續在家的動力。

剛升三級警戒時，台灣民眾展現強大自律「自主封城」，街道上幾無人跡，捷運滿滿空位。但時間久了已開始防疫疲乏，不僅北市市交工處指出「車流量增多」，捷運乘客也開始回籠。但是這波疫情並未下降，昨天還一口氣再增五百多例，三級警戒是否能在6月14日順利解除還是未知數。

對於可能延長的禁令，詹佳真表示，一定要有「最壞的打算、最好的準備」，找到「自我隔離」的意義比較能渡過這些痛苦。她建議，就算是WFH（在家工作），也要維持規律的生活，且每天可以先從運動開始，建立有活力的一天。

這段時間哪裡也不能去，就可以考慮把以前渴望追的戲劇列入清單，也可以計畫「解封後的旅遊」。詹佳真表示，藉由這段在家的時間，可以將旅遊計畫做得更完整，且看著這些圖片、簡介進行神遊，大腦也會產生愉悅的感覺。

另外，「學習新事物」不僅可以為每天規律無味的生活增添一些刺激，也能保持正向心情，詹佳真說，不管是學做菜、新樂器都是很好的方式。而且現在網路上有很多資源，每天開發一樣新菜色或是學習一首新曲目，都可保持新鮮感。

而根據日本311海嘯事件，這些受災者走出痛苦最重要的方式是寫「感恩日記」。詹佳真說，每天找一件感恩的人或事並記錄下來，尤其想到還有第一線的醫護、警消人員在幫自己擋著，就能較為安於住所。