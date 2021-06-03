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台鐵高鐵捷運等重要交通場站公廁 每小時消毒1次

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
捷運西門站公廁消毒情形。圖／環保署提供
捷運西門站公廁消毒情形。圖／環保署提供

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心宣布全國三級警戒至6月14日，餐飲業全面禁止在營業場所內餐飲，許多公共場所也停止對外開放，連帶此類場所公廁也不開放提供使用。環保署表示，疫情期間民眾應減少不必要外出，但仍有使用公廁需求，各主要交通場站高鐵、台鐵、捷運、中油公司直營加油站等，每小時都會消毒清潔公廁，提醒各公廁管理單位落實消毒，加強防疫。

目前仍處疫情第三級疫情警戒，依照指揮中心防疫措施，民眾外出時應全程佩戴口罩，除可開放營業場所外，停止室內5人以上，室外10人以上聚會。餐飲業則全面禁止在營業場所內餐飲，許多機關及企業也啟動分流上班，因此許多營業場所公廁目前未開放提供民眾使用。但民眾在外還是有使用公廁需求，尤其是交通運輸場站，公廁管理單位必須加強清潔及消毒頻率。

環保署表示，全國交通場站已依疫情提高清潔消毒頻率，高鐵站公廁消毒頻率提高為每小時1次；台鐵部分，台北、桃園、台中車站等人潮眾多重點車站原則每小時消毒清潔1次，其餘各站原則會依人潮使用量提升清消次數；台北、桃園、台中、高雄捷運站公廁依所在地疫情程度增加每日消毒頻率，客運站每小時消毒清潔1次；加油站部分，台灣中油公司直營加油站616座公廁不僅持續開放民眾使用，並每半小時至1小時消毒清潔1次。

環保署提醒，民眾應避免不必要外出，若使用公廁務必配合公廁使用場所防疫規範，做好體溫量測、實聯制登記、配戴醫療用口罩、如廁後勤洗手，做好自我健康防護，以降低感染風險，共同抗疫。民眾也可以利用環境即時通App通報公廁情形，共同監督提升公廁品質。

疫情 加油站 環保署

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