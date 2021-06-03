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不用搶破頭！75%防疫酒精自製也行得通

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
在家只要用簡單的容器跟純水，就可以將95%精製酒精，稀釋為防疫消毒用酒精。圖／摘自台灣菸酒官網。
在家只要用簡單的容器跟純水，就可以將95%精製酒精，稀釋為防疫消毒用酒精。圖／摘自台灣菸酒官網。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台三級警戒進入第三週，民眾對75%防疫酒精需求大增，台灣菸酒公司已產能全開，全力趕製75%防疫酒精，生產足量防疫酒精供給社會大眾。

民眾即便暫時買不到75%防疫酒精，也不用心慌。台灣菸酒公司指出，酒精濃度大約70至78%，就有殺菌效果，在家只要用簡單的容器跟純水，就可以將95%精製酒精，稀釋為75%防疫消毒用酒精。

家中沒有量杯的民眾，只要用平時喝水的水杯，就可以用「4杯95%精製酒精2勾兌上1杯純水」的方式，製作出76%消毒用酒精。

家中有100毫升量杯的民眾，可以在量杯中先加入79毫升的95%精製酒精，再加入21毫升的純水至100毫升，也可以製作出75%消毒用酒精。

台灣菸酒公司近日在農糧署的協助下，已獲得約2,200公噸備用糙米，預計本周進行原料調整，以農糧署協助提供之糙米為主，開始生產「有米香」的防疫酒精。台灣菸酒公司目前已將75%防疫酒精的生產目標，由5月份的400萬瓶，擴大產量至6月份的600萬瓶，大幅增加50%。

台灣菸酒公司呼籲民眾：「不要囤積、不必搶購，家裡夠用就好，台酒公司一定會生產足量防疫酒精供給社會大眾，共同守護台灣。」

酒精 農糧署 新冠肺炎

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