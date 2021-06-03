7-11推出「防護面罩、免洗手套、日用品」量販價就近買

為了滿足消費者防疫日常所需，7-ELEVEN打造離家最近的社區防疫補給站，導入「防疫差異化商品」、「日用品大包裝量販價」、「官方LINE、App、IG限時優惠」，i預購平台再推全新4款可輕鬆料理的「懶人包」，讓民眾免上賣場就能採買。此外，6月份指定日期到7-ELEVEN門市購買全店指定商品滿150元，使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，還可享結帳金額88折優惠，更可透過「預約外帶自取」服務，提早向門市訂購，多買少去就近補貨。

7-ELEVEN在門市導入防止飛沫的眼鏡、防護面罩、減少接觸傳染的免洗手套等防疫商品，6月5日起陸續於雙北、桃園、基隆近3,000家門市搶先開賣，另有額溫槍可透過ibon預購。門市即日起販售大包裝量販價的日用品，包括洗沐用品、洗衣精等，指定商品更祭出買一送一優惠，最高現省180元。7-ELEVEN官方LINE、App、IG也針對舒潔棉柔抽取衛生紙推出限定優惠，6月4日至6月8日憑限時優惠條碼可享一串原價256元的舒潔棉柔抽取衛生紙限時優惠價89元。

為防疫生活加油打氣，6月份7-ELEVEN祭出「防疫新生活」限定活動，6月4日至6月6日、6月11日至6月14日、6月18日至6月20日、6月25日至6月27日至門市購買全店指定商品滿150元並持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，可享結帳金額再88折優惠。

7-ELEVEN「 i預購平台」繼上周推出蔬果箱、居家應援箱等商品後，每日吸引上千人選購，即日起再祭出全新4款可輕鬆料理的「懶人包」，包括2款「輕鬆料理懶人包」、2款「關東煮火鍋懶人包」，藉由超商的物流系統全程低溫到店，每箱價格落在379元～599元之間。7-ELEVEN首度將多年來深受消費者喜愛的原味、麻辣關東煮熱門配料、蔬菜和高湯集結於一箱；另提供兩款冷凍熱門食材懶人包，「輕鬆料理懶人包」內有花椰菜、雞腿排、鮮肉包、水餃、烏龍麵等，都只需簡單覆熱就能上桌，另一款「嚴選素材鮮物懶人包」則以分切好的海鮮、肉品為主，讓宅家自煮更方便。