外來人士居留、停留到期 移民署自動延期30日
配合防疫政策，移民署南投縣服務處表示，5月28日起外來人口實施自動延長居留期限30日措施，及暫免辦理延長停留與離台期限手續，符合條件的民眾，可等疫情警戒標準降為第二級後，再於指定期間內補辦停居留延期手續。
移民署南投縣服務站主任蔡崇富說，這項措施分為兩大方向，針對居留效期即將到期的外來人口，將自動延長居留期限30日，不限次數，一直到疫情警戒標準降為第二級當日起30日內，再至當地服務站補辦延期居留。
此外，停留效期即將到期及原來經許可延長離台期限的外來人口，暫時不用到服務站辦理手續，一直到疫情警戒標準降為第二級的次日起10日內，再至服務站補辦手續。如果外來人口到時候不符合申請延長停留及離臺期限規定，在疫情警戒標準降為第二級的隔天起10天以內，也可直接在機場辦理相關手續後離境，不用到服務站辦理離台手續。
蔡崇富也提醒，外籍人士在疫情期間，務必配合各項防疫政策，並關注移民署網站或南投服務站臉書上刊登的多國語言宣導資訊，以取得第一手防疫及居停留措施消息，保護自己與家人的健康。南投縣服務站服務專線(049）2200065諮詢。
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