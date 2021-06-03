外來人士居留、停留到期 移民署自動延期30日

配合防疫政策，移民署南投縣服務處表示，5月28日起外來人口實施自動延長居留期限30日措施，及暫免辦理延長停留與離台期限手續，符合條件的民眾，可等疫情警戒標準降為第二級後，再於指定期間內補辦停居留延期手續。

移民署南投縣服務站主任蔡崇富說，這項措施分為兩大方向，針對居留效期即將到期的外來人口，將自動延長居留期限30日，不限次數，一直到疫情警戒標準降為第二級當日起30日內，再至當地服務站補辦延期居留。

此外，停留效期即將到期及原來經許可延長離台期限的外來人口，暫時不用到服務站辦理手續，一直到疫情警戒標準降為第二級的次日起10日內，再至服務站補辦手續。如果外來人口到時候不符合申請延長停留及離臺期限規定，在疫情警戒標準降為第二級的隔天起10天以內，也可直接在機場辦理相關手續後離境，不用到服務站辦理離台手續。