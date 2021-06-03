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防疫減少外出 新北周末開放黃線停車60小時

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，防疫第三級警戒期間的周休假日，周五晚上7點起至隔周周一上班日上午7點，所有黃線開放路邊停車。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，防疫第三級警戒期間的周休假日，周五晚上7點起至隔周周一上班日上午7點，所有黃線開放路邊停車。圖／新北交通局提供

新北新冠肺炎案例數持續上升，新北市長侯友宜呼籲民眾保持低度活動，沒事不要外出。新北交通局指出，防疫第三級警戒期間的周休假日，周五晚上7點起至隔周周一上班日上午7點，所有黃線開放路邊停車，讓民眾假日停好停滿60小時。

全國防疫第三級警戒延長至6月14日，新北交通局5月22日起針對公有路邊停車格，自周休假日全面暫停收費外，6月5日起防疫第三級警戒期間的周休及國定假日，黃線路段全日開放停車。

交通局交通管制工程科長陳建成說，黃線僅可臨時停車3分鐘，新北晚間8點至隔日早上7點提供民眾停車，但因應防疫三級警戒於假日開放全日停車，另外公有路邊停車格也提前至周五晚上7點暫停收費。

陳建成指出，目前防疫警戒並未實施停班管制，黃線路段仍維持平日上午7點至晚上8點僅可臨時停車規定，僅有周五提前至晚上7點，以維持行車秩序和安全。

交通局說，提醒架勢人應遵守停車秩序，切勿併排違停、影響行車安全，更籲請減少外出，也減輕警察勤務負擔，一起做好防疫。

新北交通局指出，防疫第三級警戒期間的周休假日，周五晚上7點起至隔周周一上班日上午7點，所有黃線開放路邊停車。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，防疫第三級警戒期間的周休假日，周五晚上7點起至隔周周一上班日上午7點，所有黃線開放路邊停車。圖／新北交通局提供

三級警戒 新冠肺炎

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