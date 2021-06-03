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農地違章工廠取得特登將永久合法 環團怒批農地難止血

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
2019年工廠管理輔導法修法通過，新增建農地工廠應「即報即拆」，但環團一年來檢舉308件至今僅拆8件。本報資料照片
2019年工廠管理輔導法修法通過，新增建農地工廠應「即報即拆」，但環團一年來檢舉308件至今僅拆8件。本報資料照片

2019年工廠管理輔導法修法通過，新增建農地工廠應「即報即拆」，但環團一年來檢舉308件至今僅拆8件。經濟部5月7日預告「特定目的事業用地審查辦法」草案，環團表示，若既有農地違章工廠取得特定工廠登記，即可進入「永久就地合法」的申請程序，農業用地可變更為容許蓋工廠的特定目的事業用地，還可買賣交易，持續導致農地流失、威脅糧食安全，呼籲暫緩公告並重啟工輔法修法。

環境法律人協會專員黃子芸表示，2019年經濟部指出工輔法修法是為了「全面納管，不是就地合法」，法條也明文輔導特登工廠土地變更的核准條件，應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法，讓「對的事情發生在對的地方」，但現在特目辦法並未依法建立合理的審查標準，導致「全面納管」等同「永久就地合法」，使農產糧食暴露於農地工廠的汙染危害之中。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠指出，2010年起有7331間臨時工廠登記被納管，其中1171間被環保機關認定為有汙染可能的列管汙染源，這1171間工廠在2010年到2020年共遭裁罰545次，總金額高達5600萬元，甚至還出現偷排含超標重金屬廢水；違反環境法規的工廠現在竟還可以就地合法，這樣的制度設計讓業者沒有努力改善汙染排放的動機，農地汙染只會繼續上演。

地球公民基金會山林國土組專員吳沅諭表示，民間團體堅決反對永久就地合法，更嚴厲譴責經濟部讓工廠變更地目後可以任意買賣，一旦交易就會造成農地炒作，導致農民租不起農地，農地流失，威脅台灣糧食安全。而這近萬家就地合法化的農地違章工廠在不適合的地方從事生產，長久下來宛如未爆彈的工廠，不但與農地搶水、影響周遭農地土壤水質，更造成鄰近聚落生活、居住安全上的危害。

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇說，環團一年來檢舉308件新增違章工廠，僅拆除8件，經濟部遲遲不拆的兩個理由，其一是「斷水斷電無法製造加工，已成倉儲、辦公室、包裝廠，就不是工廠」，所以不屬經濟部管轄、無法拆除；其二是工輔法罰則不包括拆除，拆除權責在地方政府建管單位，這不僅有違「新增建即報即拆」承諾，也讓違法工廠認為工輔法只是紙老虎一隻。

公民團體提出四點呼籲，暫緩特定目的事業用地審查辦法草案公告並重修工輔法，反對農地違章工廠永久就地合法、特定目的事業用地不可以交易買賣，拆除、遷廠與優惠貸款配套列為強制手段納入工輔法、要求應於一定年限內，輔導遷廠至工業區，另外，工輔法應把「拆除」明文納入罰則的章節當中並加入「公民訴訟」條款，讓民眾可以對於不拆除的地方政府提起訴訟。

農地工廠 食安

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