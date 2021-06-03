彩雲颱風明最靠近！ 不排除發海警 降雨熱區看這

今年第三號颱風「彩雲」將影響台灣。中央氣象局說，彩雲目前是輕颱等級，明天最靠近台灣，不排除發布海上颱風警報，除了帶來沿海風浪，還會帶來水氣，南部、東南部、中部留意短暫陣雨或雷雨，北部午後也會有大雷雨。

氣象局技正羅雅尹說，今天是近期天氣相對穩定一天，各地多雲到晴、有陽光，僅山區有局部雷陣雨，各地高溫32到35度，中南部、東半部和大台北地區有36度機會，內陸如南投因為沒有海風調節，可能出現38度高溫。

根據氣象局資料顯示，上午8時彩雲中心位置在北緯16.3度，東經118.7度，以每小時20公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

羅雅尹說，彩雲颱風因為已經通過菲律賓呂宋島陸地，強度沒有太好，目前是輕度颱風下限，但進入南海結構會稍稍重整。整體路徑會朝北轉東北通過台灣巴士海峽南側，進到外海，預計今天北上，明天路徑相對台灣較近。

羅雅尹說，如果颱風強度維持時間久、減弱速度慢，不排除發布海上颱風警報。颱風距離比較近是明天一整天，巴士海峽、東南部海面、西南部近海、恆春東半部沿海有長浪。

至於對陸地天氣影響，羅雅尹說，將為台灣帶來水氣，大氣不穩定，南部、東南部、中部有短暫陣雨或雷雨，其他地區留意午後雷陣雨。下午過後各地山區跟台北地區留意午後大雷雨。

羅雅尹說，周末第二波梅雨滯留鋒面抵達，將徘徊影響兩到三天，周末到下周一各地有短暫陣雨或是雷雨，西半部跟東北部留意短時強降雨，可能大雨、豪雨等級。

羅雅尹說，對流胞跟雨勢是一波波發展、一陣陣的，要注意瞬間大雨跟雷擊。預計影響到下周一。下周二鋒面北移，台灣轉偏南風，雨勢趨緩，南部跟東半部不定時有短暫雨，中部以北恢復午後雷陣雨。