證實1名員工確診！東湖「麥當勞康寧店」全店停業消毒
位於台北市東湖、康寧路三段的麥當勞康寧店，近期傳出暫停營業的消息，引起網友熱議。對此，麥當勞回應表示，因5月31日接獲員工通報確診新冠肺炎，因此於第一時間撤離顧客，並且閉店消毒。
受到新冠肺炎疫情影響，全台各家餐廳、賣場若有暫停營業的動態，總會引起民眾的關注。而康寧店近期傳出停業訊息，即在網路上引起討論。麥當勞表示，5月31日接獲員工通報確診新冠肺炎，餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒。該餐廳已完成全店消毐，所有員工亦配合進行自主健康管理，確保環境安全及員工健康。
對於何時重新恢復營業，麥當勞也表示，目前尚待第三方單位檢驗，確認符合消毒確效，環境安全且衛生無虞，才會恢復營業。
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