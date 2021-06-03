白蟻襲來！噴殺蟲劑「會更慘」　白蟻防治找錯方法可能整間壞光光

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文／張士哲

下雨時，很多民眾最擔心的就是白蟻所造成的一些蟲害，台灣正值梅雨季，這正好就是白蟻的主要繁殖季節，不少人會因為家裡出現白蟻開始大噴殺蟲劑，以為這樣就可以杜絕害蟲，不過其實這樣很有可能會造成更大的危害及損失，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查台灣民眾討論到「白蟻」相關議題時最關心的會是什麼呢？

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2020/05/12～2021/05/11）

觀察熱門關鍵字可以發現，民眾對於要如何在家裡「發現」及「處理」的討論相當多，特別是大部分的民眾都會尋求專業及專家的協助，才能達到防治與有效清除的概念，不過我們應該要如何自己就能檢測白蟻的存在呢？以下有4個跡象可以說明，你的家中可能就有白蟻！

哪裡可以發現白蟻？

・牆邊角落發現土路

由於白蟻畏光，它們會在移動時，用泥土建造一條「土路」出來，通常會出現在牆邊、角落或者是磁磚縫隙上，要注意的是，這些土路很有可能會與插座開關、管線連接。

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・發現一定數量的飛蟻脫落翅膀

交配期的白蟻就是我們常見的飛蟻，若是找到配偶、落地之後，它們的翅膀就會脫落，若是發現了掉落的翅膀，且又有一定的數量時，就必須要注意屋內很有可能已經有不少的白蟻。

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・芝麻般白蟻糞便

這和白蟻翅膀一樣是顯而易見的發現方式，會以顆粒、芝麻般的方式出現在傢俱、木製品底下或周圍，必須要注意的是，若發現了白蟻糞便，就表示白蟻已經開始蛀蝕木材，因此必須及早處理，否則會讓蟲害更加嚴重。

・木製傢俱變成中空

白蟻若啃食木材，通常會在木製品裡頭，由內向外蛀蝕木材，最終只會剩下表面的外皮，若覺得家中疑似有白蟻入侵，可以敲敲家中的木製傢俱、門框、地板等，如果出現與平常不同的中空聲音，或者是輕輕按壓就會凹陷的話，很有可能已經被蛀蝕了，這樣的情況已經蠻嚴重的，應立即處置。

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發現白蟻要如何進行處理？

若在家中發現了白蟻足跡，我們應該要如何進行處置？其實透過簡單三步驟就可以輕鬆解決！

・步驟一：千萬不要亂噴殺蟲劑

很多人看到蟲出現第一反應就是想要噴殺蟲劑，但若對象是白蟻可千萬不能亂噴。由於白蟻蛀蝕的地點通常都是木材，噴殺蟲劑很有可能會造成財產上的損失。再者噴灑殺蟲劑很有可能擴大了白蟻棲息的領地，很有可能因為噴了一處，這些白蟻逃竄到家中其他區域，換個地方再次「紮營」，會讓損害的地方越來越多，因此千萬不可貿然行事，應找專業除蟲公司處理，訂定相關的防治計畫。



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・步驟二：找合格除蟲廠商進行檢測

可以找合格的除蟲廠商來家中進行檢測及確認，有時候很有可能是自己虛驚一場，或者是家中的「災害等級」是自己沒有想到的，專業除蟲廠商可能還會搭配檢測儀器，因此不需要拆裝潢也能知道哪裡有白蟻。



坊間還有一些免費的檢測服務，像是信義居家就有「白蟻免費到府檢測」，只要打電話或線上預約就能有諮詢服務，諮詢後再到府檢測，30分鐘的時間給出完整的檢測報告與建議，最後還會有相關的服務諮詢，免費又方便、簡單。

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・步驟三：慎選除蟲消毒廠商

除蟲廠商一定要選擇合格且專業的除蟲消毒廠商，就像前面所提到的，有些廠商很有可能二話不說就拆裝潢、拆傢俱，但有時候損害並沒有這麼大，因此慎選除蟲消毒廠商就可以減少財產上的一些損害。

一個合格除蟲廠商都會有病媒防治業的營利事業登記、許可執照，更有合格的病媒防治專業技術人員，信義居家也提供嚴選的合格消毒除蟲廠商服務媒合，所有合作的除蟲廠商都符合標準，也不怕遇到價格不合理的廠商，更能夠多方比較。

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可能有些業者會提供超低價格加上超長保固期，不過這樣的廠商可能就需要留心，有不合法的業者為了壓低價格，會使用劣質藥劑，還有可能減少防護措施，進而影響到人體或環境，還有可能「整間壞光光」，因此應選用符合政府法規規範、使用環保署和可用藥的那些合格的除蟲消毒廠商才是。







