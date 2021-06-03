在家涼爽度夏！IKEA、HOLA齊推涼感寢具 還省電費

正式進入又悶又熱又濕的夏天氣候，大家為防疫都待在家裡，但冷氣一直開，電費一直飆漲，該怎麼對抗炎熱夏天呢？IKEA、HOLA紛紛推出各種涼感寢具，IKEA推出多款枕頭、舒眠薄墊、床包等；HOLA則有snow touch冰紗系列，讓大家一躺就降暑。

IKEA的涼感寢具講求多元與機能性，KLUBBSPORRE人體工學枕有兩面設計，一面加入凝膠層能有感降溫，另一面是記憶泡棉，提供合適的支撐，KNAPSTAD單人舒眠薄墊則是結合特殊凝膠與記憶泡棉，釋放壓力並提升睡眠的舒適度；BORTBERG腰部靠枕則同樣有涼感凝膠材質，在家工作也清爽。

HÖSTVÄDD雙人床包則運用尼龍纖維材質，並以特殊方法織成，能夠排除熱氣，淺藍色格紋VITKLÖVER被套組以棉與黏液嫘縈纖維混紡織成，可以吸收並排除濕氣，躺上床也能感受涼感。IKEA官網購物即日起至6月15日，單筆消費滿12,000元，可免運送到家。