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在家涼爽度夏！IKEA、HOLA齊推涼感寢具 還省電費

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA snow touch涼感毯（薄荷綠／冰河藍）單人原價2,280元、特價1,480元；雙人原價2,980元、特價1,980元。圖／HOLA提供
HOLA snow touch涼感毯（薄荷綠／冰河藍）單人原價2,280元、特價1,480元；雙人原價2,980元、特價1,980元。圖／HOLA提供

正式進入又悶又熱又濕的夏天氣候，大家為防疫都待在家裡，但冷氣一直開，電費一直飆漲，該怎麼對抗炎熱夏天呢？IKEA、HOLA紛紛推出各種涼感寢具，IKEA推出多款枕頭、舒眠薄墊、床包等；HOLA則有snow touch冰紗系列，讓大家一躺就降暑。

IKEA的涼感寢具講求多元與機能性，KLUBBSPORRE人體工學枕有兩面設計，一面加入凝膠層能有感降溫，另一面是記憶泡棉，提供合適的支撐，KNAPSTAD單人舒眠薄墊則是結合特殊凝膠與記憶泡棉，釋放壓力並提升睡眠的舒適度；BORTBERG腰部靠枕則同樣有涼感凝膠材質，在家工作也清爽。

HÖSTVÄDD雙人床包則運用尼龍纖維材質，並以特殊方法織成，能夠排除熱氣，淺藍色格紋VITKLÖVER被套組以棉與黏液嫘縈纖維混紡織成，可以吸收並排除濕氣，躺上床也能感受涼感。IKEA官網購物即日起至6月15日，單筆消費滿12,000元，可免運送到家。

HOLA則是推出結合花蓮豐田玉石中的天然冷感因子、尤加利木漿纖維提煉的透氣縲縈，共同交織出的snow touch冰紗系列，Qmax值高達0.179，是標準值的1.37倍，摸起來冰涼滑順，且親膚透氣，而且還能直接水洗，通過抗起毬、抗勾紗及耐磨測試，該系列推出12種商品，包括涼感床包枕套組、涼感毯、涼感保潔墊、涼感記憶枕等，該系列於特力+購物網，滿1千元現折100元。

HOLA snow touch涼感床包枕套組（銀河灰／冰河藍）單人原價2,280元、特價1,480元；雙人原價2,980元、特價1,980元。圖／HOLA提供
HOLA snow touch涼感床包枕套組（銀河灰／冰河藍）單人原價2,280元、特價1,480元；雙人原價2,980元、特價1,980元。圖／HOLA提供
HOLA snow touch涼感保潔墊（薄荷綠／冰河藍）枕用2入原價1,080元，特價599元；單人原價1,380元，特價799元；雙人原價1,580元，特價999元；雙人加大原價1,680元，特價1,099元。圖／HOLA提供
HOLA snow touch涼感保潔墊（薄荷綠／冰河藍）枕用2入原價1,080元，特價599元；單人原價1,380元，特價799元；雙人原價1,580元，特價999元；雙人加大原價1,680元，特價1,099元。圖／HOLA提供
IKEA HÖSTVÄDD雙人床包／特價449元。圖／IKEA提供
IKEA HÖSTVÄDD雙人床包／特價449元。圖／IKEA提供
IKEA VITKLÖVER單人被套組／799元。圖／IKEA提供
IKEA VITKLÖVER單人被套組／799元。圖／IKEA提供
IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕／1,399元。圖／IKEA提供
IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕／1,399元。圖／IKEA提供

IKEA 購物網

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