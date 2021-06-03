漁民生活津貼1萬、3萬怎麼領、何時領？ 一次看清楚

行政院日前拍板，受到這波疫情影響的農漁民撥補1萬元、甲類漁民3萬元，110年漁民申請紓困生活補貼金怎麼領？

Q1：何謂甲級漁工，何謂甲級漁民。

漁會之會員區分為甲類會員、乙類會員及贊助會員，並沒有所謂甲級漁工的名稱，為降低疫情對漁民生計的衝擊，擴大照顧所有實際從事漁業勞動及無一定雇主之漁會甲類會員，去年已申請漁民生活補貼者無需再提出申請；109年未申請漁民生活補貼及去年迄110年4月30日新入會漁會之漁會甲類會員，須於110年6月21日前寄送(郵戳為憑)或電郵或傳真所屬區漁會提出申請。

Q2：申請漁民生活補貼之對象及資格條件為何？

漁民生活補貼金發放對象為110年4月30日前已為漁會甲類會員且於申請補貼時仍為漁會甲類會員，依110年4月分勞保投保薪資級距，可分為3萬元及1萬元，請領資格條件如下：

●無一定雇主生活補貼(3萬)

申請資格：

1.具中華民國國籍並為漁會之甲類會員。

2.110年4月30日已於漁會參加勞工保險，且申請補貼時仍於漁會在加保中。

3.110年4月之月投保薪資為新台幣2萬4千元(含)以下。

4.108年度個人綜合所得稅各類所得總額未達綜合所得稅課稅標準新台幣40萬8千元。

5.未請領110年實際從事漁業勞動之漁民生活補貼、農民生活補貼、勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼或其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼。

●實際從事漁業生活補貼(1萬)

1.具中華民國國籍。

2.110年4月30日前已為漁會甲類會員並於申請補貼時仍為漁會甲類會員。

3.108年度個人綜合所得稅各類所得總額未達新台幣50 萬元。

4.未請領110年無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼、農民生活補貼、勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼或其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼。

●應備文件

1、109年有申請漁民生活補貼之漁會甲類會員，依所提供個人申請資料建立之漁民資料庫，按申請資格逕予審核，符合者，本會逕依漁民資料庫所列漁會甲類會員帳戶撥付。無提供帳戶者以支票寄送。

2、109年未申請漁民生活補貼及去年迄110年4月30日新入會漁會之漁會甲類會員自行或由所屬區漁會協助至農委會會漁業署網頁(網址：www.fa.gov.tw)下載申請書表，填妥相關資料及檢附實際從事漁業勞動證明文件，於110年6月21日前寄送(郵戳為憑)或電郵或傳真所屬區漁會。

●發放方式

經審核通過後，生活補貼金，將直接匯入申請人所附國內金融機構、郵局或漁(農)信用部帳戶。而且生活補貼金不會作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

●申請分式

無需臨櫃申請，倘仍有臨櫃辦理者，亦請作好動線安排、人流管制、落實帶口罩、手部消毒及擴大人員間距等防疫措施。

Q3：曾是漁會甲類會員，惟現已退出，於 110年5月1 日(含)以後再加入漁會甲類會員，可否申請漁民生活補貼？

不可以。漁民生活補貼申請人須於110年4月30日前已加入並於申請補貼時仍為漁會甲類會員。

Q4：漁會乙類會員及贊助會員可否申請漁民生活補貼？

不可以。只有實際從事漁業勞動及無一定雇主之漁會甲類會員且符合申請資格，才可申請本漁民生活補貼。

Q5：如已領取農委會或其他機關提供受疫情影響之性質相同補助，是否還可以申請漁民生活補貼？

不可以，本補貼旨在協助受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之實際從事漁業勞動之漁民，如您已請領其他受疫情影響等性質相同之補貼，例如自營作業之漁民生活補貼、漁業僱用外來船員補貼、娛樂漁業紓困補貼、勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼、交通部或文化部等相關部會核發之補助、補貼或津貼，依規定不得申請本紓困生活補貼。

Q6：何時可申請漁民生活補貼？受理截止日為何？

109年有申請漁民生活補貼之漁會甲類會員，不需再提出申請；109年未申請漁民生活補貼之漁會甲類會應自110年6月7日起至110年6月21日前提出申請。

Q7：漁民生活補貼金額多少？發放方式為何?

經審核通過後，實際從事漁業勞動每人補助新台幣1萬元及無一定雇主每人補助新臺幣3萬元，將直接匯入申請人所附國內金融機構、郵局或漁(農)信用部帳戶。而且生活補貼金不會作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

Q8：申請漁民生活補貼需時多久才會收到？

區漁會收受申請書件後，經所屬區漁會審查通過者，將儘速依申請人帳戶匯入補貼款項。

Q9：需要進一步了解相關資訊？

相關資訊請洽詢所屬區漁會，或行政院農業委員會漁業署0800202383諮詢專線。

資料提供／農委會