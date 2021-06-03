周末鋒面挾大雨 彭啟明：反聖嬰現象終於告一段落

天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫特報，今天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷、台東縣，台北市、新北市盆地，嘉義市地區，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，從上周末開始連續幾天的降雨，今天可能是略少的一天，從梅雨鋒面上周六開始到周一，殘存的水氣配合午後熱對流發展也都延續到周三，今天水氣略減少一些，預計中午高溫33-36度以上，相當炎熱，山區仍有發展午後熱對流機會，但會比昨天略少一些，主要以北部山區，例如在新北市東南側與宜蘭交界的雪山山脈附近，也有機會延伸到平地。

彭啟明說，彩雲颱風昨天穿越菲律賓的呂宋島，今天凌晨已到南海，位於呂宋島西側，在台灣南端約800公里海面上，持續往北前進，預期動力上的發展條件不足，將逐漸轉為熱帶性低氣壓，持續北上過程中，經過巴士海峽到接近台灣，然後逐步消散。預期水氣仍會為南部帶來些雨勢，時間點可能在周五下午時間，南部要留意可能發展的熱對流，有較大雨勢發生的機會。

他說，周六開始，另外一波滯留鋒面逐漸南下，全台灣從北到南將逐漸轉為不穩定天氣，這波很類似上周末那一波，有機會會帶來較大雨勢，尤其當中發展的中小尺度對流系統，要提防從台灣海峽發展的對流胞移入，尤其滯留鋒在台灣盤據，全台灣都是較不穩定的天氣，將會持續到下周一。

彭啟明說，這波對於舒解旱象應該有相當的助益，也的確有類似上一波等級的雨量發展，中部是否能夠解除限水，就要看這波的雨量。但也提醒，上一波在部分區域已經有積淹水的情形，離釀成災情只差一點點，這種中小尺度對流系統的預警時間常常只有兩三個小時，可以趁這幾天務必要做好防汛的準備，尤其是居家位於低窪易淹水區域，農民朋友也要留意這一兩周，從高溫炎熱到連續下雨，旱澇急轉、溫度落差的情況，對於農作物或漁業的影響。

這波在下周一鋒面結構減弱，逐漸北抬後，由於西南季風在南海發展旺盛，台灣西南方的水氣較多，預期台灣也會進入多雨的一周，午後雷陣雨或陣雨有相當高的機會。

他說，接下來就是觀察之後的鋒面是否仍會接近，以及太平洋高壓重新西伸的程度，如果這幾個條件逐漸發展，有機會在下一個周末後逐步轉為典型的夏季天氣類型，不過這當中仍要留意東亞整個大氣環流的變動性。

彭啟明說，影響今年上半年春雨偏少的關鍵是反聖嬰現象，終於宣布告一段落，走向正常，聖嬰反聖嬰對於颱風的型態有顯著差異，今年預期未來幾個月到年底，趨勢上海溫正常的機會較高，這也給颱風發展條件較趨近於典型的夏季型態機會較高，等到這波鋒面過後，6月下旬進入夏季，再來觀察颱風長期趨勢，會比較合適。