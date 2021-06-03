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周六梅雨報到！ 吳德榮：這波大量降雨可比上一波

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風彩雲的中心位置在鵝鑾鼻南方830公里海面上，向北北西轉北進行。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風彩雲的中心位置在鵝鑾鼻南方830公里海面上，向北北西轉北進行。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布濃霧特報，今天中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，新竹已出現能見度不足200公尺的現象，基隆能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，第3號颱風彩雲大致在呂宋島西側北轉，受菲律賓地形限制及垂直風切破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓；再轉向東北。不過，明天其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高，不但帶來降雨，也激發比較強的對流。

今天梅雨鋒在北部海面，台灣相對空檔，白天炎熱，各地高溫達36度以上，中南部更可達38度，要注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。北部23至36度，中部24至38度，南部24至38度，東部23至36度。

明天彩雲殘餘水氣接近，局部陣雨或雷雨的機率提高，上午起對流增強，有較大雨勢，各地區在未下雨前，天氣仍感悶熱。

吳德榮表示，周六至下周一梅雨滯留鋒再度南下並在台灣附近徘徊，有激發中小尺度對流系統的條件，並伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。

他說，下周二、周三梅雨鋒雖逐漸向北部海面移動，台灣附近水氣多，天氣很不穩定，易有強對流發展、仍伴隨明顯降雨，尤其午後發生的機率更高。

他說，由於旱象未完全紓解，這波大量降雨，與上一波堪可比擬，既為眾人所期盼；但其伴隨的劇烈天氣，還是可能帶來災害，切莫忽視，應注意防範。

氣象局 梅雨

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