宅配大亂阻農產送北部 中華郵政、大榮來幫忙

防疫在家，網購訂單爆增，導致宅配大塞車，為了舒緩宅配運送壓力，多家宅配業者暫停配送北部低溫產品，農魚畜產蔬果配送卡關。

農委會表示，今與交通部聯繫，尋求包括中華郵政公司、嘉里大榮以及學校午餐食食材供應商等具備產地、長距離點對點運輸以及消費地物流能力的業者提供協助，也迅速獲得這些業者響應支持。

農委會表示，為減輕送中南部及東部產區往北部地區農產品原有宅配業者的運能壓力，農委會除了商請嘉里大榮繼續接受農民委託運送農產品，也請中華郵政加強服務農民，希望農產品產地直送消費者，農會、合作社及產銷班如果有一定數量的農產品要送貨到府，中華郵政在中南部產地縣市會已指定專責郵局，由專人協助收貨。

中華郵政提醒，為了方便包裏處理，每件尺寸長+寬+高請勿超過150公分。

嘉里大榮表示，如果寄送冷凍產品，務必協調收貨端可在到貨時立即取貨，減少失溫風險。

農委會表示，如果農民有需要將比較大量的農產品由產地送到消費地的指定地點，郵局也可以提供大型郵務車協助運送。

農委會表示，各地農民如果在農產品運輸上遇到問題，可以直接聯繫中華郵政以及嘉里大榮的指定的服務據點，也可以就近接近接洽農委會農糧署、漁業署及畜牧處的窗口請求協助，農委會目前持續媒合具倉儲運送能量的團膳業者與物流業者合作接力轉運，協助產地蔬菜箱配送至消費者，如團膳業者芬芳烹材公司轉換為冷藏物流中繼配送站，接續由全速配公司機車隊配送至消費者。

農委會表示，希望號召更多物流能力的業者挺身而出，因應疫情共同建立農產品物流調度平台，確保消費者食材供應無虞，也協助農民度過難關。

中華郵政指定專責郵局服務窗口如下：