快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

家樂福桂林店3日恢復營業 率先宣布響應疫苗接種站設置

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
桂林店將於6月3日上午11時恢復營業。圖擷自Google map
桂林店將於6月3日上午11時恢復營業。圖擷自Google map

中央流行疫情指揮中心今表示，將推動COVID-19疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，除了持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，以及建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。

針對指揮中心需求，家樂福率先宣布響應，表示未來各地方政府若需設立疫苗接種站，家樂福非常願意配合，目前家樂福量販、超市各66間，頂好196間，總店數超過300多間，均可加入接種站設置的行列。

另外，關於家樂福桂林店閉店一週清消一事，家樂福表示，考量該分店位於高風險熱區，且發生員工確診狀況，特別閉店一週進行店內外環境醫療等級病蟲害大消毒。同時安排全店員工快篩疫檢，目前準備開店服務的員工已全數通過檢疫，桂林店將於6月3日上午11時恢復營業，同時考量該區域狀況，將營業時間從原本24小時營業調整為平日/假日上午8時至晚間11時。

家樂福桂林店全體員工已於閉店期間完成篩檢，宣布將於於6月3日上午11時恢復營業。圖／家樂福提供
家樂福桂林店全體員工已於閉店期間完成篩檢，宣布將於於6月3日上午11時恢復營業。圖／家樂福提供

疫苗 家樂福 COVID-19

延伸閱讀

國內機場快篩啟用首日 馬祖盼入境乘客快篩

老牌食品廠宏亞首次跨足鹹零食市場 衝第2季營運

疫苗大規模接種計畫 公務機關軍營及企業可設站

台南將增63處疫苗接種站 每天施打量能1萬劑

相關新聞

明有焚風！ 南投高溫飆38度、雙北等14縣市高溫特報

氣象局表示，明天天氣晴朗炎熱，東南地區有焚風發生的機率，明天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的...

助民眾度難關 中華郵政放寬壽險理賠標準、房貸可緩繳

為協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊，中華郵政針對郵政壽險、房貸業務祭出四大措施，除了將放寬理賠措施、寬延繳納保險費，另新增之...

宅配爆倉送不完！交通部急出手 嘉里大榮還有運送餘裕

國內疫情爆發，民眾宅在家，大量依靠宅配生鮮蔬果、加工產品，導致低溫配送包裹爆量、宅配大塞車，近日各物流公司陸續紛紛改變配...

宅經濟正夯 高雄海洋局「水產防疫包」不到2小時售罄

宅經濟當道，高雄市海洋局上月底與高雄市漁會聯合推出660元限量3千份「水產品防疫組合包」，昨天上午9點於電商平台「漁夫鮮...

疫情衝擊！亞都麗緻、君品客房停業 各大飯店不跟進

疫情衝擊，飯店營運也受到影響，亞都麗緻飯店宣布，客房和館內餐廳全面暫停營業至6月14日，線上餐飲不受影響，君品飯店也同樣...

新北、基隆桃竹宜5縣市大雨特報！ 對流旺盛注意雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。