家樂福桂林店3日恢復營業 率先宣布響應疫苗接種站設置

中央流行疫情指揮中心今表示，將推動COVID-19疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，除了持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，以及建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。

針對指揮中心需求，家樂福率先宣布響應，表示未來各地方政府若需設立疫苗接種站，家樂福非常願意配合，目前家樂福量販、超市各66間，頂好196間，總店數超過300多間，均可加入接種站設置的行列。