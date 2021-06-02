家樂福桂林店3日恢復營業 率先宣布響應疫苗接種站設置
中央流行疫情指揮中心今表示，將推動COVID-19疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，除了持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，以及建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。
針對指揮中心需求，家樂福率先宣布響應，表示未來各地方政府若需設立疫苗接種站，家樂福非常願意配合，目前家樂福量販、超市各66間，頂好196間，總店數超過300多間，均可加入接種站設置的行列。
另外，關於家樂福桂林店閉店一週清消一事，家樂福表示，考量該分店位於高風險熱區，且發生員工確診狀況，特別閉店一週進行店內外環境醫療等級病蟲害大消毒。同時安排全店員工快篩疫檢，目前準備開店服務的員工已全數通過檢疫，桂林店將於6月3日上午11時恢復營業，同時考量該區域狀況，將營業時間從原本24小時營業調整為平日/假日上午8時至晚間11時。
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