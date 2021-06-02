宅配爆倉送不完！交通部急出手 嘉里大榮還有運送餘裕

國內疫情爆發，民眾宅在家，大量依靠宅配生鮮蔬果、加工產品，導致低溫配送包裹爆量、宅配大塞車，近日各物流公司陸續紛紛改變配送政策，停收新竹以北地區的冷藏、冷凍宅配，引發爭議。為此，交通部今上午和物流業者等相關單位開會研議，除了確認嘉里大榮公司尚有運送餘裕可配合協調外，另也與農委會、公路總局、四大貨運業者建立溝通、聯絡平台，後續農漁牧場倘遇產品配送問題，將由農委會統籌。

交通部表示，近日疫情升溫，低溫貨物數量大幅增加，導致部分貨運業者運能不足，暫停收受送往於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等縣市之低溫貨件，恐對農漁牧產品流通造成衝擊。

有鑑於這些商品寄送都是基於基本民生需求，交通部王國材部長獲悉後，昨立即責成幕僚單位與相關貨運業者溝通協調外，並在今天上午召開會議確認，目前嘉里大榮公司尚有運送餘裕可配合協調。

交通部表示，目前提供低溫運送服務較具規模貨運業者包括嘉里大榮、統一速達、新竹物流、宅配通等，其中嘉里大榮公司目前運能尚有餘裕，王部長已商請該公司同意協助解決現階段運能不足問題，因此，民眾近日若有農產運送需要者，可進洽詢嘉里大榮公司各地分區營業處所辦理。

至於統一速達、新竹物流、宅配通等公司，交通部表示，這些業者將利用6月1日至6月4日暫停服務期間，儘速消化既有貨件，並檢討營運策略，期滿立即恢復運送。另新竹物流公司已預計於近期陸續擴充300輛低溫配送車輛投入營運。

交通部表示，會議中也和確認由農委會、公路總局，以及四大貨運業者建立聯絡平台，後續農漁牧場倘遇產品配送問題，可直接向農委會提出，並由該會統籌需求後與貨運業者商議，必要時公路總局亦會進一步協調。