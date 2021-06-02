宅經濟正夯 高雄海洋局「水產防疫包」不到2小時售罄

宅經濟當道，高雄市海洋局上月底與高雄市漁會聯合推出660元限量3千份「水產品防疫組合包」，昨天上午9點於電商平台「漁夫鮮撈」正式上架開賣，一度造成系統大當機，中午11點前銷售一空，連帶刺激其他產品也賣完。

海洋局表示，為解決民眾在家煮食需求，特別與高雄市漁會商量，以幾乎成本價，推出包含虱目魚肚、台灣鯛魚片、魷魚圈、金目鱸下巴等共7種高雄在地海鮮水產，且買即送2包虱目魚丸，5月27日試賣3千包一下就賣完，昨天正式上架，吸引搶購人潮，一度讓平台系統當機1個多小時，11點售罄。

高雄市梓官區漁會表示，疫情爆發後，「漁夫鮮撈」電商平台訂單大增，配合民眾網購需求，推出多種免運、折價優惠，目前平台上許多產品組合已售完，將陸續消化訂單，盡早恢復商品上架。

海洋局表示，目前在電商平台「高雄首選電商平台」、「漁夫鮮撈」皆還有販售高雄在地水產套組，歡迎民眾選購，但因宅配貨運量大增，日前宅急便公告北部台北市、新北市等4縣市暫停配送至本月4日，已電話聯繫訂購民眾通知延後出貨。