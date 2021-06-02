宅經濟正夯 高雄海洋局「水產防疫包」不到2小時售罄

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市海洋局集結高雄在地生產優質水產品推出660元限量水產防疫組合包，昨天開賣2小時內銷售一空。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局集結高雄在地生產優質水產品推出660元限量水產防疫組合包，昨天開賣2小時內銷售一空。圖／高雄市海洋局提供

宅經濟當道，高雄市海洋局上月底與高雄市漁會聯合推出660元限量3千份「水產品防疫組合包」，昨天上午9點於電商平台「漁夫鮮撈」正式上架開賣，一度造成系統大當機，中午11點前銷售一空，連帶刺激其他產品也賣完。

海洋局表示，為解決民眾在家煮食需求，特別與高雄市漁會商量，以幾乎成本價，推出包含虱目魚肚、台灣鯛魚片、魷魚圈、金目鱸下巴等共7種高雄在地海鮮水產，且買即送2包虱目魚丸，5月27日試賣3千包一下就賣完，昨天正式上架，吸引搶購人潮，一度讓平台系統當機1個多小時，11點售罄。

高雄市梓官區漁會表示，疫情爆發後，「漁夫鮮撈」電商平台訂單大增，配合民眾網購需求，推出多種免運、折價優惠，目前平台上許多產品組合已售完，將陸續消化訂單，盡早恢復商品上架。

海洋局表示，目前在電商平台「高雄首選電商平台」、「漁夫鮮撈」皆還有販售高雄在地水產套組，歡迎民眾選購，但因宅配貨運量大增，日前宅急便公告北部台北市、新北市等4縣市暫停配送至本月4日，已電話聯繫訂購民眾通知延後出貨。

海洋局長張漢雄表示，高雄在地養殖的大宗漁產包含石斑魚、虱目魚和金目鱸魚等，養殖魚塭面積達4千公頃，年產量3萬2千餘公噸，產量非常充足，建議民眾可多利用網路、電話訂購民生物資，減少外出，歡迎消費者追蹤「高雄海味地圖」粉絲專頁，未來如再推出類似優惠將可第一時間收到訊息。

高雄市梓官區漁會電商平台「漁夫鮮撈」販售在地新鮮水產吸引民眾搶購。圖／翻攝自「漁夫鮮撈」網站
高雄市梓官區漁會電商平台「漁夫鮮撈」販售在地新鮮水產吸引民眾搶購。圖／翻攝自「漁夫鮮撈」網站
高雄市海洋局集結高雄在地生產優質水產品推出660元限量水產防疫組合包，昨天開賣2小時內銷售一空。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局集結高雄在地生產優質水產品推出660元限量水產防疫組合包，昨天開賣2小時內銷售一空。圖／高雄市海洋局提供
高雄市梓官區漁會電商平台「漁夫鮮撈」販售在地新鮮水產吸引民眾搶購。圖／翻攝自「漁夫鮮撈」網站
高雄市梓官區漁會電商平台「漁夫鮮撈」販售在地新鮮水產吸引民眾搶購。圖／翻攝自「漁夫鮮撈」網站

電商 高雄市

延伸閱讀

黃昭順罰不罰？陳其邁：其他市府應先知會否則無從確認

抽絲剝繭！高雄鳳山家庭群聚案感染源竟是自無症狀家人

新北逃逸女移工到高雄85大樓性交易 與嫖客「戴口罩」連結

遊客不敢出門 高雄旗津渡輪假日載客量只剩3、4千人

相關新聞

明有焚風！ 南投高溫飆38度、雙北等14縣市高溫特報

氣象局表示，明天天氣晴朗炎熱，東南地區有焚風發生的機率，明天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的...

助民眾度難關 中華郵政放寬壽險理賠標準、房貸可緩繳

為協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊，中華郵政針對郵政壽險、房貸業務祭出四大措施，除了將放寬理賠措施、寬延繳納保險費，另新增之...

宅經濟正夯 高雄海洋局「水產防疫包」不到2小時售罄

宅經濟當道，高雄市海洋局上月底與高雄市漁會聯合推出660元限量3千份「水產品防疫組合包」，昨天上午9點於電商平台「漁夫鮮...

疫情衝擊！亞都麗緻、君品客房停業 各大飯店不跟進

疫情衝擊，飯店營運也受到影響，亞都麗緻飯店宣布，客房和館內餐廳全面暫停營業至6月14日，線上餐飲不受影響，君品飯店也同樣...

新北、基隆桃竹宜5縣市大雨特報！ 對流旺盛注意雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強...

戴口罩這5種運動不適合做！ 醫曝3關鍵：躲過警察躲不掉風險

本土新冠疫情持續，目前全國三級警戒延長至6月14日，民眾外出需全程配戴口罩，不過日前卻傳出有民眾戴著口罩慢跑，昏倒在地無呼吸心跳。對此，重症醫師黃軒表示，有五項運動建議不可配戴口罩，除了會增加吸吐氣的阻力而影響體力外，還可能成為病菌破口，鼓勵民眾實施「居家運動」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。