疫情衝擊！亞都麗緻、君品客房停業 各大飯店不跟進

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
亞都麗緻飯店宣布，客房和館內餐廳全面暫停營業至6月14日。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
亞都麗緻飯店宣布，客房和館內餐廳全面暫停營業至6月14日。圖／台北亞都麗緻大飯店提供

疫情衝擊，飯店營運也受到影響，亞都麗緻飯店宣布，客房和館內餐廳全面暫停營業至6月14日，線上餐飲不受影響，君品飯店也同樣關閉客房至14日，但餐廳仍維持外帶服務，但其他各大飯店則沒有客房停業的計畫。

政府宣布全台三級警戒後，服務業大受衝擊，民眾出門消費意願減少，飯店、餐飲與百貨業績大幅衰退，在亞都麗緻與君品之後，外界也擔憂，是否會有其他大飯店跟進，形成停業潮。

晶華表示，目前因為還有大約10%的長住客，因此不會跟進停業，也沒有關閉樓層的計畫。

六福也說，目前餐廳配合政府防疫全面暫停營業，以外帶外送服務為主，住房部分則維持正常營運。

寒舍集團則說，旗下的喜來登、寒舍艾美與寒舍艾麗，目前客房都正常營運，但餐廳在14日以前停止內用服務，只提供外帶。

寒舍 君品 疫情

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